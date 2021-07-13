  • BIST 1.346,840
  • Altın 500,49
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

20 Bin test, 87 yerel,103 vaka,57 taburcu

» »
"Toplam 20.035  test yapıldı, 87'si  yerel 104 pozitif vakaya rastlandı,57  kişi taburcu edildi" 
20 Bin test, 87 yerel,103 vaka,57 taburcu

"Toplam 20.035  test yapıldı, 87'si  yerel 104 pozitif vakaya rastlandı,57  kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.035 olup, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış, 57 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87'si kişi ise yerel vakadır. 

31  kişi Lefkoşa, 45  kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-5 / Gönyeli-7 / Hamitköy-3/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1/Marmara-2/ K.kaymaklı-5/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Surlariçi-2/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-18 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-9 / Lapta-3/ Karakum-2/ Dikmen-3/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Zeytinlik-2/ Boğazköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1/ Akova-1/ Gülseren-1/ Vadili-1/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Salamis Yolu-1 

İskele 

İskele Merkez-1 

Güzelyurt 

Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Doğancı-1  

13 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.035 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 87 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 57 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.641.757 

Toplam Vaka Sayısı: 9288  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8177 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1075 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 924 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 99   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  3 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5214 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2663 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.085

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T&T Ercan Havalimanı’nın Önündeki Yol Çizgileri Boyandı13 Temmuz 2021 Salı 16:29
  • Bafra Gıda 10. Yılını Coşkuyla Kutladı13 Temmuz 2021 Salı 16:25
  • Dışişleri Bakanlığı talihsiz açıklamalarına AB'yi de ekledi13 Temmuz 2021 Salı 16:17
  • HP Milletvekili Tolga Atakan Açıklama Yaptı13 Temmuz 2021 Salı 15:56
  • Hoşkara: KIB-TEK zararına satış yaptırılarak batırılmaya çalışılıyor!13 Temmuz 2021 Salı 15:30
  • Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla Çalışma Yemeğinde Bir Araya Geldi13 Temmuz 2021 Salı 15:28
  • İnsan Hakları Derneği, Leyen’e Sordu13 Temmuz 2021 Salı 15:12
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Karakoç ve Karaca’yı Kabul Etti13 Temmuz 2021 Salı 15:10
  • Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Ankara’da Temaslarda Bulunuyor13 Temmuz 2021 Salı 15:08
  • GÜKAD Çocuk İşçiliği Konusunda Açıklama Yaptı13 Temmuz 2021 Salı 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti