20 Bin test, 87 yerel,103 vaka,57 taburcu

"Toplam 20.035 test yapıldı, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlandı,57 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.035 olup, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlanmış, 57 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 87'si kişi ise yerel vakadır.
31 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-5 / Gönyeli-7 / Hamitköy-3/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1/Marmara-2/ K.kaymaklı-5/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Surlariçi-2/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1
Girne
Girne Merkez-18 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-9 / Lapta-3/ Karakum-2/ Dikmen-3/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Zeytinlik-2/ Boğazköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Akova-1/ Gülseren-1/ Vadili-1/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Salamis Yolu-1
İskele
İskele Merkez-1
Güzelyurt
Bostancı-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Doğancı-1
13 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.035
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 87
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 57
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.641.757
Toplam Vaka Sayısı: 9288
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8177
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1075
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 924
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 99
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5214
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2663
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.085
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