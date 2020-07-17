20 dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirildi

Monash Üniversitesi’nde geliştirilip bir ilk olduğu belirtilen test yalnızca mevcut virüsü tespit etmekle kalmıyor ayrıca kişinin yakın geçmişte hastalığı geçirip geçirmediğini de belirliyor.
Araştırmacılar kan örneği kullanılan bu buluşları sayesinde saatte yüzlerce kişinin test edilebileceğini belirtti.
Testin patent başvurusunu yapan ekip, seri üretime geçmek için hükümet ve özel sektöre destek çağrısında bulundu.
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