20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 EKİM 2020 SALI
Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla merak edilen konular arasında yerini alırken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 435,08
SATIŞ: 451,90
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.201,80
SATIŞ: 3.226,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.209,00
SATIŞ: 3.257,00
AM ALTIN
ALIŞ: 3.099,35
SATIŞ: 3.159,30
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.562,30
SATIŞ: 1.578,20
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 781,20
SATIŞ: 789,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 481,82
SATIŞ: 481,82
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