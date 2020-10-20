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20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Haftanın ikinci işlem gününde de sarı metal yakından takip edilirken tam bu noktada canlı rakamlar önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları arasındaki denge merak edilirken değişen grafik nedeniyle büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı oluyor.
20 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 20 EKİM 2020 SALI

Altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla merak edilen konular arasında yerini alırken son dakika haberleri de yakından takip ediliyor. 
 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,08

SATIŞ: 451,90

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.201,80

SATIŞ: 3.226,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.209,00

SATIŞ: 3.257,00

AM ALTIN

ALIŞ: 3.099,35

SATIŞ: 3.159,30

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.562,30

SATIŞ: 1.578,20

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,20

SATIŞ: 789,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,82

SATIŞ: 481,82

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