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20 göçmen Rodos’ta otelin plajına çıktı

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi yakınlarından bindikleri sekiz metrelik lastik bot ile Rodos Adası'na geçen göçmenler adadaki beş yıldızlı bir otelin plajına çıktı.
20 göçmen Rodos’ta otelin plajına çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi yakınlarından bindikleri sekiz metrelik lastik bot ile Rodos Adası'na geçen göçmenler adadaki beş yıldızlı bir otelin plajına çıktı. Bottan inen göçmenler aç ve susuz olduklarını söyleyince, otel yönetiminden yiyecek içecek yardımı yapıldı.

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Turistler ilginç olayı şaşkınlıkla izlerken polis ekipleri göçmenleri gözaltına alarak Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili fotoğrafları Rodos eski Belediye Başkanı Fotis Hatzidiakos kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

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