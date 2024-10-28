20 Günlük Bebeğin Ölümünün Ardından Meclis Önünde Saygı Duruşu

Siyasi liderler ve vatandaşların katıldığı anma töreninde, olayın sorumlularının ortaya çıkarılması ve sağlık sisteminde denetimlerin artırılması çağrısında bulunuldu.

Meclis önünde bir konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin seçim sürecine girmesi gerektiğine işaret ederek, “Seçime gidilmesi herkesin malumudur. Eğer erken seçimi ertelemek gibi bir niyetleri varsa, Meclis Başkanı'nı istifa ettirip yeniden seçim yapılmalıdır” dedi. Erhürman, olayın siyasetteki ahlaki sorumluluğu da gözler önüne serdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de yaptığı açıklamada, siyasetin ahlak temelinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bu acı olay, toplum olarak ne tür önlemler almamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası kamuoyunda yaşanan infial, sağlık alanında daha sıkı denetim ve güvenlik önlemleri alınması çağrılarını da beraberinde getirdi.