20 Haziran Dünya Mülteciler Günü; Dayanışma ile Her şey Mümkün!

Dünya Mülteciler Günü, her yıl 20 Haziran’da mülteci statüsündeki kişilerin durumlarını topluma aktarabilmeleri için kutlanan gün olarak takvimlerde yerini almaktadır. Bu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde, mültecilerin durumlarını, yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi daha iyi anlatabilmesi, dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla Mülteci Hakları Derneği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve çeşitli sivil toplum

örgütlerinin desteği ile BİRLİKTE MÜMKÜN Festivali’ni düzenliyoruz.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü, tüm dünyada olduğu Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de yaşayan mültecilerin hikayelerini paylaşmalarına, yaşadıkları hak ihlalleri ve zorlu süreçleri daha görünür kılmaya fırsat sunuyor.

Ne yazık ki, günler ve yıllar geçtikçe ülkeler temelinde yaşanan çatışma ve krizler git gide derinleşiyor. Gün geçtikçe daha fazla insan savaş ve zulüm nedeniyle evlerinden, ülkelerinden edilmekte ve zorunlu göç yollarına düşmeye devam etmektedir.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan mültecilerin bu zorlu süreçte destek olmak ve verdikleri bu mücadelede onlar ile dayanışarak yardımcı olabilir, yaşadıkları ayrımcılık, ırkçılık ve hak ihlallerini yine dayanışarak yıkabilir ve zorlukların aşılmasını MÜMKÜN hale getirebiliriz.

Bu 20 Haziran’ da ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mültecilerin hikâyelerini, yaşadıkları zorlukları ve ihtiyaçlarını daha görünür hale getirmek, tüm zorlukları dayanışma ile aşarak MÜMKÜN hale getirmek amacı ile bir Festival Düzenliyoruz.

BİRLİKTE MÜMKÜN FESTİVALİ, Mülteci Hakları Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile 24 Haziran, cuma günü, saat 18:30’da Lefkeliler Hanı, Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir. Gece boyunca çeşitli müzik gurupların yer alacağı canlı müzik,

yemek & içecek stantları ve çocuklar için çeşitli eğitici & eğlenceli aktivitelerden oluşan bir festival düzenliyoruz.

Festival kapsamında toplanan gelirinin tümü Kıbrıs’ın Kuzey’inde yaşayan Mülteciler ve

mülteciler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.

20 Haziran Dünya Mülteci gününde, Mülteci Hakları Derneği olarak iletmek istediğimiz Mesajımız ‘‘Her şey Mümkün, Her şey Dayanışma ile Mümkün’’.