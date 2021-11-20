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20 Kasım 2021 , 269 pozitif vakaya ve 2 vefat!

» »
269 pozitif vakaya rastlandı
20 Kasım 2021 , 269 pozitif vakaya ve 2 vefat!

20 Kasım 2021 

"Toplam 23.894 test yapıldı, 209'u yerel, 269 pozitif vakaya rastlandı,2 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.894  olup, 209' u yerel 269 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 209 kişi ise yerel vakadır. 

80 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 51  kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

 

20 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.894 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 269  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58 

Yerel Vaka Sayısı: 209 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832 

Toplam Vaka Sayısı: 26.033 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88       

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2348   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2070  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7197 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.621

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