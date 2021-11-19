  • BIST 1.737,330
  • Altın 670,83
  • Dolar 11,2733
  • Euro 12,7594
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

» »
İranlı Grafiker Ve İllüstrasyon Sanatçısı Khajavi'nin Çocuk İşçiliği, Çocuk İstismarı, Çocuğa Yönelik Şiddet Konularını Yansıttığı Karikatürleri Sergilenecek.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin çocuk işçiliği, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet konularını yansıttığı karikatürlerinin yer alacağı bir sergi açılacak.

Telsim’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda, Rüstem’s tarafından düzenlenecek olan “Taş, Kağıt, Makas” karikatür sergisi “Dünya Çocuk Hakları Günü” olan yarın  Rüstem Ana Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

360 derece formatında, dijital ortamda da ziyaret görülebilecek eserler  3 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan müzayedede, Evrensel Çocuk Hakları Derneği yararına satışa sunulacak.

TANPINAR: “BİZ TELSİM OLARAK ÇOCUKLARIMIZI İLGİLENDİREN PROJELERE HER ZAMAN ÇOK ÖNEM VERDİK.”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar konuyla ilgili açıklamasında, çocukların yaşamaya, eğitime, sağlıklı olmaya, seslerinin duyulmasına, kendilerine adilce davranılmasına hakları olduğun vurguladı.

Telsim olarak çocukları ilgilendiren projelere her zaman çok önem verdiklerini kaydeden Tanpınar, “Tüm çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak amacıyla birçok projeye imza attık.” dedi.

Rüstem Kitabevi ile yapılan protokol çerçevesinde düzenlenen sergilerin her birinin çok özel sergiler olduğunun altını çizen Tanpınar, “20 Kasım Çocuk Hakları Günü açılışını gerçekleştireceğimiz, İranlı grafiker ve illüstrasyon sanatçısı Marjan Khajavi'nin çocuk hak ihlallerini kapsayan karikatür sergisi ile, çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak bizi son derece heyecanlandırıyor.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en ucuz otomobili Changli J10, Türkiye pazarındaki fiyatı!18 Kasım 2021 Perşembe 22:18
  • Ajda Pekkan'ın fotoğrafı Times Meydanı’nda yer aldı! İşte o fotoğraf...18 Kasım 2021 Perşembe 21:38
  • UNICEF'in verilerinden çıkan ACI SONUÇ!18 Kasım 2021 Perşembe 21:33
  • Orhan Gencebay'ın eşi, kötü haberi doğruladı!18 Kasım 2021 Perşembe 20:48
  • Lapta huzur evi için protokol tamam18 Kasım 2021 Perşembe 17:19
  • Oya Başar meme kanserine yakalandığı dönemi anlattı: "Levent Kırca beni görünce..."17 Kasım 2021 Çarşamba 22:26
  • İnsanlar Ölmeden Önce Ne Söylüyor?17 Kasım 2021 Çarşamba 22:13
  • İngiltere'de bir evin çatı katında bulundu: İslam dünyasında basılan ilk atlas!17 Kasım 2021 Çarşamba 22:08
  • Kıvanç Tatlıtuğ Baba Oluyor17 Kasım 2021 Çarşamba 21:47
  • Sevindirici bir araştırma sonucu: "Çay ve kahve tüketimi..."17 Kasım 2021 Çarşamba 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti