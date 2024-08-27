20 kişinin karıştığı kavgada 6 kişi tutuklandı

Haravgi ve diğer gazeteler, Aya Napa’da Pazar gecesi 20 kişinin karıştığı bir kavga yaşandığını, kavganın Rum polisinin müdahalesi sonrasında sonlandığını yazdı.
Habere göre kavga sonucunda 6 kişi tutuklandı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Aya Napa’da Pazar gecesi 20 kişinin karıştığı bir kavga yaşandığını, kavganın Rum polisinin müdahalesi sonrasında sonlandığını yazdı.
Habere göre kavga sonucunda 6 kişi tutuklandı.
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