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20 kişinin karıştığı kavgada 6 kişi tutuklandı

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Aya Napa bölgesinde yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavga sonucunda altı kişi tutuklandı.
20 kişinin karıştığı kavgada 6 kişi tutuklandı

Haravgi ve diğer gazeteler, Aya Napa’da Pazar gecesi 20 kişinin karıştığı bir kavga yaşandığını, kavganın Rum polisinin müdahalesi sonrasında sonlandığını yazdı.

Habere göre kavga sonucunda 6 kişi tutuklandı.

 

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