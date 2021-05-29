  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANapolyon’un şarabı 30 bin dolara satıldı

20 kuruşa düşen karpuz ineklere yem oldu

» »
Ülkemizdeki karpuz üreticileri bu yıl fiyatlarda yaşanan ani düşüşten dolayı zor günler geçiriyor. 
20 kuruşa düşen karpuz ineklere yem oldu

Ülkemizdeki karpuz üreticileri bu yıl fiyatlarda yaşanan ani düşüşten dolayı zor günler geçiriyor. 

Üreticiden alışı geçen hafta 12 TL civarında olan karpuz alışları bir anda 20 kuruşa düşünce tüm üreticiler maliyetlerini çıkaramadan sezonu kapatmaya mahkum oldular.

186561360_169196045148858_2938032771279510975_n.jpg


Tarımda süregelen plansız üretimin bir sonucu olarak çok sayıda üretici sezonu zararla geçirirken, elde kalan karpuzları ineklere verdiler.


Ülkemizde karpuz üretiminin ana merkezi olan Doğancı ve Yıldırım’da bazı üreticiler, toptancının kilosuna 20 kuruş istediği karpuzları kendi ineklerine verdiler.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da uyuşturucu28 Mayıs 2021 Cuma 20:18
  • Dolar ve avro haftayı rekorla kapattı28 Mayıs 2021 Cuma 20:13
  • Tatar, “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizide rol alan yerli oyuncuları kabul etti28 Mayıs 2021 Cuma 19:15
  • 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi28 Mayıs 2021 Cuma 19:12
  • Tatar'dan Guterres'e mektup28 Mayıs 2021 Cuma 18:06
  • Tatar: Türkiye ile eylem ve fikir birliği içerisindeyiz28 Mayıs 2021 Cuma 18:05
  • Erhürman: Kalkınma planları nüfus planlaması ve politikalarını da kapsayacak28 Mayıs 2021 Cuma 18:04
  • Önemli kolej sınavı açıkalaması28 Mayıs 2021 Cuma 16:10
  • Canaltay Ankara yolcusu28 Mayıs 2021 Cuma 16:08
  • Girne'de gençlerin sözü geçiyor28 Mayıs 2021 Cuma 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti