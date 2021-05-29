20 kuruşa düşen karpuz ineklere yem oldu

Ülkemizdeki karpuz üreticileri bu yıl fiyatlarda yaşanan ani düşüşten dolayı zor günler geçiriyor.

Ülkemizdeki karpuz üreticileri bu yıl fiyatlarda yaşanan ani düşüşten dolayı zor günler geçiriyor.

Üreticiden alışı geçen hafta 12 TL civarında olan karpuz alışları bir anda 20 kuruşa düşünce tüm üreticiler maliyetlerini çıkaramadan sezonu kapatmaya mahkum oldular.



Tarımda süregelen plansız üretimin bir sonucu olarak çok sayıda üretici sezonu zararla geçirirken, elde kalan karpuzları ineklere verdiler.



Ülkemizde karpuz üretiminin ana merkezi olan Doğancı ve Yıldırım’da bazı üreticiler, toptancının kilosuna 20 kuruş istediği karpuzları kendi ineklerine verdiler.