20 Mart Pazartesi Günlük Burç Yorumları

20 Mart Pazartesi günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

20 Mart 2017 Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yeni başlangıçların hazırlığı içindesiniz. Huzursuz ve gergin olsanız bile yaşam enerjiniz yükseliyor ve kararlarınızı uygulamak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Hanım arkadaşlarınız ve yakınlarınızla aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları gözden geçirebilir ve davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Yapıcı ve çözümleyici olursanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Bu arada eski istekleriniz değişebilir. Uzaklarda yaşayan yakınlarınız ile haberleşebilirsiniz ve seyahat programları yapabilirsiniz.

20 Mart 2017 Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Biraz gergin ve isteksiz olabilirsiniz fakat sabah saatlerinde yapmanız gereken işleri planlayacak ve uygulayacaksınız. Yeni atılımlarda bulunmak isteyenler 5 Eylül ve sonrasını bekleseler iyi olur. Bu arada yapabileceklerinizden daha büyük beklentiler içine girmekten kaçının. İsteklerinizi gerçekleştirmek için çok fazla gayret göstermeniz gerekiyor. Sert ve zorlayıcı bir tavır içinde bulunmayın. Hem kendinizi, hem de çevrenizi zorlamasanız iyi olacak. Bu arada parasal harcamalarınıza özen göstermeniz gerekiyor.

20 Mart 2017 Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün harekete geçmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Yeni atılımlarda bulunmak isteyenler şimdilik hazırlık içinde olabilir. Hem parasal konulara yönelik, hem de aşk açısından verimli bir dönem... İsteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilir, kararlı ve yapıcı tavırlarınızla hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Yapmak istediğiniz konuları sevdiğinize anlatabilir, onun desteğini alabilirsiniz. Sevdiğinizin ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltecek ve kendinize olan güveniniz artacak. Bu arada dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun.

20 Mart 2017 Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün farklı duygular içine girebilirsiniz. Yapılması gereken işleri sabah yapın ve sonraya bırakmayın. Öğlene doğru haliniz değişecek. Duygusal gerilim ve huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ani gelişen olaylar yüzünden rahatsızlık duysanız bile akılcı bir tavır içinde olacaksınız. Bu arada sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz. Sevdiğinizin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz ancak sizin de ona karşı daha ilgili davranmanız gerekiyor. İsteklerinizin değiştiği bir dönemdesiniz... Farklı kültürler, yabancılar ve değişik çevrelerde bulunmak istiyorsunuz ve hayat görüşünüz değişiyor.

20 Mart 2017 Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne huzursuzluk hissi ile başlayabilirsiniz fakat yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Gelenekçi ve tutucu çevrelerden rahatsız olabilirsiniz fakat bugün duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamayı başarabilirsiniz. Böylece baskı duygusu hissettiğiniz duruma daha farklı açılardan bakabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için eski davranışlarınızı değiştirmeniz gerekiyor ve şimdi tam zamanı... İsteklerinizi gerçekleştirmek için irade ve kuvvetinizi sergileyeceksiniz fakat çok fazla zorlamayın ve karamsar duygulardan uzaklaşın.

20 Mart 2017 Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyuyorsunuz. Üstelik fırsatlar karşınıza çıkıyor. Bugün ilkbahar ekinoksu ve ilginç davetlere gidebilirsiniz. Farklı kültür veya birbirinden çok farklı kişilerin bir araya geldiği toplantılara katılabilirsiniz. Gün içinde sürüncemede kalmış işler veya çözüm bekleyen konuları çözmeniz gerekebilir. Fakat karşılaştığınız kişiler ve meydana gelen olaylar enerjinizi yükseltecek. Bugün ihmal etmiş olduğunuz işlerinizi yapabilirsiniz ve çeşitli davetler ile karşılaşabilirsiniz. Bugün ilkbahar ekinoksu ve baharı müjdeleyen günün enerjisini derinden hissedebilirsiniz.

20 Mart 2017 Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün ilkbaharın başlangıcı... Daha doğrusu akşam saat 19:57_de Güneş Koç Burcuna geçecek ve yeni bir zaman başlayacak. Bol ışıklı bir dönemin başlangıcı bu sene gün batımında gerçekleşiyor ve bu durum size çok uygun. Gün içinde geleceğe yönelik isteklerinizi belirleyin ve istediğiniz her ne var ise, niyet edin. Ve bu niyet ile akşam için keyifli organizasyonlar yapın. İsteklerinize ulaşmak için doğanın uyanışını işaret eden bu zamanı iyi değerlendirin. Ve niyet ile bütünleşen keyif, isteklerinizin gerçekleşmesini sağlayacak. Tabii bu arada isteklerinize özen göstermelisiniz. Yani kendinizden fazla olanı isterseniz, onunla da karşılaşırsınız... Sonuçlarına katlanamayacağınız isteklerde bulunmayın.

20 Mart 2017 Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne yoğun duygular ile başlayabilirsiniz. Anneniz, çocukluk günleriniz ve aile kavramı duygularınızı harekete geçirecek. Kendinizi zorladığınız ve gerçekleştirmek için üzerinde çalıştığınız konu ile ilgili gelişmeler istediğiniz gibi olmayabilir fakat umutlarınız yüksek olacak. Bugün arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve çeşitli davetler alabilirsiniz. Bugün ilkbahar ekinoksu ve baharın ilk günü ile birlikte sizin de canlılığınız yükseliyor. Eğlenceli organizasyonlara katılabilir, hareketli ve eğlenceli bir gün geçirebilirsiniz. Karşılaştığınız kişiler ve olaylar bilinçaltınızı uyandırabilir. Duygularınızı aklınız ile denetlemeyi başarabilirsiniz.

20 Mart 2017 Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi daha enerjik ve istekli hissedeceksiniz. Seyahatler ve çeşitli organizasyonlar yapabilirsiniz. Alacağınız davetlere önce katılmak istemeyebilirsiniz fakat katıldıktan sonra çok eğleneceksiniz. Bu arada eski arkadaşlarınıza tesadüf edebilirsiniz. Geçmiş günleri konuşurken daha önce bilmediğiniz durumları öğrenebilirsiniz. Ancak olaylara bakış açınız giderek değişiyor. Üstelik yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve kafanızı karıştıran durumlar olsa bile yapıcı davranmayı başaracaksınız. Ayrıca bugün ilkbahar ekinoksu ve bahar ile birlikte canlandığınızı hissedebilirsiniz.

20 Mart 2017 Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Karşılaştığınız bazı olayları sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz fakat aklınız ile hareket edeceksiniz ve olayları her zaman olduğundan daha farklı değerlendireceksiniz. En azından gizli niyetlerinizi kendinize saklayabilirsiniz. İsteklerinizi belirlemeniz pek kolay olmasa bile geleceğe yönelik beklentilerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzularınız var. Ayrıca gelenekleri daha fazla önemsediğiniz bir dönemdesiniz. Aslında içinizden çılgınca istekler yükselebilir ve beklenmedik maceralara atılmaya hazır olabilirsiniz fakat sabırlı davranacaksınız. Bugün sürpriz davetler alabilirsiniz ve ilginç organizasyonlara katılabilirsiniz. İlkbahar ekinoksunu törenler ile kutlayabilirsiniz.

20 Mart 2017 Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Derin ve yoğun duygular ile güne başlayabilirsiniz. Baskı duygusu yaratan konuları daha başka bir açıdan değerlendirecek duruma gelebilirsiniz. Özgür ve ilginç kişiler ile karşılaşacaksınız ve onların hayata bakış açısından etkileneceksiniz. Böylece kendinizi ve içinde bulunduğunuz durumu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bugün ilkbahar ekinoksu ve bugünden itibaren kendinize olan güveniniz artabilir. Zaten yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve çevrenizdeki kişiler ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Bugün dışarı çıkın ve ilkbaharı kutlayın..

20 Mart 2017 Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne heyecanlı başlayacaksınız ve kendinizi farklı hissedeceksiniz. İletişim ve haberleşme trafiğinizin yoğun olacağı bir gün. Hem eski arkadaşlarınız ile buluşabilirsiniz, hem de yeni tanıştığınız kişiler ile dostluk ilişkileri kurabilirsiniz. Birbirinden çok farklı kültürden gelen veya farklı meslek dallarından olan kişiler ile görüşebilir ve olaylara farklı açılardan bakabilirsiniz. Bugün ilkbahar ekinoksu ve baharın canlandırıcı etkisi ile birlikte siz de canlandığınızı hissedeceksiniz. Bugün eğlenceli organizasyonlara katılabilir, çevrenizi genişletebilirsiniz.