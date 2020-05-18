  • BIST 101.983
  • Altın 382,912
  • Dolar 6,8713
  • Euro 7,4919
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

20 Mayıs'ta plajlar, 1 Haziran'da oteller açılıyor

» »
“Kendi içinde kapalı devre sistem içinde yeni bir açılma devresine geçiyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yeni kararları açıkladı
20 Mayıs'ta plajlar, 1 Haziran'da oteller açılıyor

Bakanlar Kurulu, Güzelyurt’ta toplandı, yeni dönem kararlarını açıkladı.

“Kendi içinde kapalı devre sistem içinde yeni bir açılma devresine geçiyoruz” diyen Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay şunları söyledi.

20 Mayıs’ta plajlar, otel plajları ve büfeleri açılacak.

20 Mayıs’ta internet kafeleri açılacak.

20 Mayıs’ta köy kahvehaneleri açılabilecek.

22 Mayıs’ta çocuk parkları açılacak.

24 Mayıs’ta Bayram Namazı da dahil dini mekanlarda ibadet mümkün olacak.

27 Mayıs: Spor salonları da açılacak

1 Haziran’da oteller ve casinolar ayrıca bahis ofisleri de verilecek ‘sertifika’ sonrasında açılacak.

1 Haziran’da bireysel spor branşları başlayacaak.

Toplu Taşımacılık için 20 Mayıs’ta Kar-İş’le toplantı yapılacak.

‘Covid-19’ şartları böyle devam etmesi durumunda 1 Temmuz’ta düğün salonları açılacak.

20 Mayıs'ta önceden açıklandığı gibi restoranlar açılıyor, bu tarihten itibaren Gece Sokağa Çıkma Yasağı da 00.00'dan 06.00'ya kadar olacak.

Yurt dışından gelişlerde 'karantina' sürecinin devam edeceği bilgisi de verildi.

Orman Dairesi de sunum yaptı

Orman Dairesi Müdürü,  Belediye başkanı ve kaymakamın da toplantıya katılarak kendilerine dün yaşanan üzücü yangınla ilgili sunum yaptığını kaydeden Özersay, ortaya çıkan hasarın boyutunun, yangını seyri, nasıl müdahale edildiği ve bundan sonra olası yangınlar konusunda neler yapılıp yapılmayacağını konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çalışma Bakanı’nın daha önce 1500 TL destek programının şu an itibarıyla gelinen aşamada rakamlarını paylaştığını bildiren Özersay, 45 bin 159 kişinin bu ödemeden yaralandığını açıkladı.

Yaklaşık 67 milyon TL civarında bir ödeme yapıldığını söyleyen Özersay, 9 bin civarında hatalı başvuru olduğunu da anlattı.

Özersay, 800’e yakın başvuruda banka ya da kimlik numaralarının yanlış olduğunu, bunlara yeniden ödeme yapılacağını söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da Ani Ölüm… 41 Yaşındaki Behiye Bilgiç Hayatını Kaybetti18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:05
  • Arapköy yakınlarında seyir halindeki araç yandı18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:01
  • Alayköy: 400 dönümlük alanda yangın18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:59
  • ODTÜ: “ Kaybettiğimiz Ağaçları Fazlasıyla Tekrar Yeşerteceğiz”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56
  • Restoran, cafe ve barlar nasıl çalışacak? İşte maddeler18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:48
  • Bankacılık Yasası Hakkındaki Kararname Ve Tak Bütçesi Komiteden Geçti18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46
  • Ulukışla’daki Yangın Kontrol Altına Alındı18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:36
  • Kuaför, Berber ve Güzellik Salonları nasıl çalışacak?18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:30
  • Gönyeli Belediyesi'nden Mobese önerileri18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:15
  • Toros: “Salgın, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmalı”18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti