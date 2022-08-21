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20 metrelik kuyuya düşen kadın kurtarıldı

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20 metrelik kuyuya düşen kadın kurtarıldı
20 metrelik kuyuya düşen kadın kurtarıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı'da Dolap Kuyu Sokak üzerinde Hatice Hisman (K-83), komşusuna ait ikametgahın avlusu içerisinde bulunan su kuyusu yanındaki incir ağacından incir topladığı sırada, üzeri beton kaplı kuyunun yanındaki toprağın göçmesi sonucu 20 metre derinliğindeki ve içerisinde yaklaşık bir metre yükseklikte su bulunan kuyuya düştü.

Hatice Hisman düşmüş olduğu kuyudan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılmasının ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin sonra müşahede altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor.

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