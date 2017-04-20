20 Nisan Perşembe Günlük Burç Yorumları

20 Nisan Perşembe günü, günlük burç yorumlarını sizler için derledik...

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aldığınız kararlarla çevrenizi şaşırtmış olabilirsiniz. Hatta dış görünümünüz ve değişen tarzınız ile dikkat çekeceksiniz. Bu arada maddi baskılar yüzünden manevi konulara ilgi duyabilirsiniz. Ruhsal konular, kişisel gelişime yönelik seminerler ve gençlik, güzellik, sağlık konularında teknolojinin en son yeniliklerini takip edebilirsiniz. Bu arada güçlü ve etkileyici kişiler ilginizi çekebilir ve hatta sürpriz aşklar yaşayabilirsiniz. Ancak birdenbire başlayan aşk maceraları sizi derinden etkileyebilir ve fikirleriniz tamamen değişebilir. Davetler, keyifli organizasyonlar ve çevre gezilerine çıkmak sizi rahatlatacak.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlham ve sezgilerinizin yükseldiği bir gün... İyi değerlendirin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik güzel gelişmeler olacak. Bu arada içinizden yükselen sese kulak verin ve sezgilerinize güvenin. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler farklı boyutlar kazanabilir. İyimser ve anlayışlı olduğunuz bir dönemdesiniz. Böylece sorunlar ile başa çıkabilirsiniz ve sorumluluklarınız size zor gelse bile üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor. Dostlarınızın sizi onaylaması ve desteklemesi sizi harekete geçirecek.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin için hareketli bir gün. Çevre gezilerine çıkabilir, çeşitli davet ve organizasyonlara katılabilirsiniz. Coşkulu ve heyecanlı tavırlarınız ile çevrenizdeki kişileri etkileyeceksiniz ve fikirlerinizi esprili bir biçimde ortaya koyacaksınız. Pratik ve çözümleyici bir tavır içinde olacaksınız ve böylece ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız. Bu arada sevdiğinize karşı daha ilgili ve anlayışlı davranmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Aslında aklınız ile duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız davetlere önce katılmak istemeyeceksiniz fakat katılırsanız eğlenceli vakit geçireceksiniz. İlginç kişilerle tanışabilir, sıra dışı aşklar yaşayabilirsiniz. Bu arada eski sevgili ile karşılaşabilir ve aradan zaman geçmemiş gibi hissederek ilişkinizi tazeleyebilirsiniz. Eski arkadaşlarınız ile karşılaşmak, kendinizi gözden geçirmenize neden olacak. Ne kadar değişmiş olduğunuzu ve fikirlerinizin farklı olduğunu keşfedeceksiniz. Bazı olaylar sizi rahatsız edebilir fakat düşüncelerinizi hemen söylemeseniz iyi olacak. Yanlış anlamalar olabilir... Aklınız yerine duygularınız ile davranırsanız, daha başarılı olacaksınız.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı konularda, daha az gergin değerlendirmelerle daha başarılı olacaksınız. Dışarıya olduğu kadar, kendinize de özgüvenli bir görüntü vermeniz gerekiyor. Aile içinde ya da yakın işbirliği içinde olduğunuz bazı kişilere karşı biraz abartılı baktığınız yükümlülükleriniz var. Bu yaklaşım, süreç içinde altından kalkılamayabilir bir durum yaratabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızın dalgalandığı bir gün... Heyecanlı ve huzursuz olabilirsiniz fakat dışarı çıkmak ve çevre gezileri sizi rahatlatacak. Bugün duygularınızı denetlemek için gayret gösterin. Aslında duygularınızı disipline etmeyi başarabilirsiniz ve ciddiye aldığınız konular ile ilgilenerek karmaşık duygulardan uzaklaşabilirsiniz. Bugün önem verdiğiniz kişilerin ziyaretine gidebilir, büyükleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Ayrıca geleceğe yönelik uzun vadeli projelerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı hızlandırmanız mümkün.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız karışık olduğu için soğuk algınlığı ve benzeri ateşli hastalıklara kolay yakalanabilirsiniz. Fakat yaşam enerjiniz yüksek olduğu için hastalanacağınızı anladığınız dakika hemen önleminizi alacaksınız. Şimdi hasta olmanın sırası değil ve yapacağınız çok iş var. Hatta güçlü istekleriniz ve beklentiniz sizi canlı tutacak. Çok çeşitli işleri aynı zamanda yapmanız gerekebilir ve bu arada dikkatiniz dağılabilir. Verdiğiniz bazı sözleri unutabilirsiniz veya sürpriz misafirleriniz olabilir ve bazı işlerinizi ertelemeniz gerekebilir. Fakat çok çalışmak size iyi gelecek ve böylece enerji fazlanızı boşaltmanıza yardımcı olacak.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayalleriniz ve büyük idealleriniz olabilir. Güzel detayları ustalıkla yakalayabilir ve hoş bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Özellikle sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışma yapanlar için verimli bir dönem. Bugün dikkatinizi sorumluluklarınıza yöneltebilirsiniz ve ciddiye aldığınız kişiler ve konular ile ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızın baskısı ağır gelebilir fakat önemsenmek istiyorsunuz ve aldığınız sorumlulukları yapabileceğinize inanıyorsunuz. Üstelik şanslısınız ve sevdikleriniz sizi destekliyor.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevre gezilerine çıkabilir, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yeni çevrelere girebilir, ilginç kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle bugün yeni tanıştığınız kişilere dikkat edin. Katılacağınız davetler ve organizasyonlarda eski arkadaşlarınızla karşılaşacaksınız ve onların tanıştırdığı kişiler sonraki günlerde fırsat olarak değerlendireceğiniz tekliflerde bulunacaklar. Bu arada aşık olacağınız kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ayrıldığınız sevgiliyle bugün tekrar görüşebilir ve ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygularınız yerine aklınız ile hareket ederseniz, başarılı olacaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun zamandır beklediğiniz haberleri bugün alabilirsiniz. Sizin için sürpriz sayılabilecek gelişmelerin olduğu bir dönem... Fantezi olarak düşündüğünüz bazı durumların gerçek olduğunu anlamak sizi şaşırtabilir ancak endişeden uzaklaşıp olaylara özgür bir açıdan bakmayı başarabilirseniz, ilginç fikirler ortaya koyabilir ve çevrenizi etkileyebilirsiniz. Ancak projelerinizi şimdilik ilgisi olmayan kişilere anlatmayın ve kıskançlık çekecek davranışlarda bulunmaktan kaçının. Bugün daha sabırlı ve temkinli davranacaksınız. Böylece tartışma ortamlarından uzak durmayı başaracaksınız.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün alacağınız haberler ve davetler keyfinizi yerine getirecek. Bu arada eski düşüncelerinizi ve geçmişte yaşadığınız olayları gözden geçirebilirsiniz fakat arkadaşlarınızın ilgisi ve daveti ile derinleşen duygulardan sıyrılmayı başaracaksınız. Özellikle farklı düşünceler ve ilginç kişiler dikkatinizi çekecek ve düşünceleriniz değişecek. Dikkatinizi yeni projelere odaklamayı başarabilirseniz, sorumluluklarınızın baskısından uzaklaşabilir ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Bu arada yeni tanışacağınız kişiler ile dostluk ilişkileri kurabilirsiniz fakat eski dostlarınızı ihmal etmeseniz iyi olacak.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hareketli ve eğlenceli bir gün geçireceksiniz. Bugün hayal ettiğiniz veya aklınızdan geçirdikleriniz ile karşılaşabilir ve şaşırabilirsiniz. Aslında sezgilerinizin yükseldiğini işaret eden bir durum ve şaşırmak yerine isteklerinize odaklanın. İçinizden yükselen sesin peşinden giderseniz, hayal gücünüz ve yaratıcılığınız açığa çıkacak. Hem aşk, hem de parasal konulara yönelik idealleriniz olabilir. Ancak eski ideallerinizin değiştiğinin farkına varacaksınız. Şimdi geleceğe yönelik yeni hayaller kurma zamanı... Bu arada karmaşık duygulardan uzaklaşın ve dikkatinizi yapmanız gereken pratik işlere odaklayın.