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20 Numunenin Hepsi Temiz

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Çıktı
20 Numunenin Hepsi Temiz

​Tarım Dairesi 8 Temmuz 2022 - 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. İthal ürünlerde 12 numunede 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır. Yerli ürünlerde 8 numuneden 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz
2 Nej Grain Ltd. İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz
3 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kayısı Temiz
5 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kiraz Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Greyfurt Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
10 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz
11 Bekir Cura İthal Greyfurt Temiz
12 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
13 Halil Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
14 Halil Çoktu Yeşilyurt Sultani (Parsel 1) Temiz
15 Muzaffer Karaman Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
16 Serpil Bayur Ozanköy Böğrülce Temiz
17 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz
18 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
19 Engin Dizgin Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
20 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz Temiz

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