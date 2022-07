20 Numunenin Hepsi Temiz

​Tarım Dairesi 8 Temmuz 2022 - 15 Temmuz 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. İthal ürünlerde 12 numunede 12 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır. Yerli ürünlerde 8 numuneden 8 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Holly Grains Trd. Ltd. İthal Mısır (Yemlik) Temiz

2 Nej Grain Ltd. İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz

3 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kayısı Temiz

5 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kiraz Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Greyfurt Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

10 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz

11 Bekir Cura İthal Greyfurt Temiz

12 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

13 Halil Tan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

14 Halil Çoktu Yeşilyurt Sultani (Parsel 1) Temiz

15 Muzaffer Karaman Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

16 Serpil Bayur Ozanköy Böğrülce Temiz

17 Serpil Bayur Ozanköy Domates Temiz

18 Halil Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

19 Engin Dizgin Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

20 Ayşe Akçam Gaziveren Maydanoz Temiz