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20. Resim Çizme Şöleni’nde başarılı resimler belirlendi

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20. Resim Çizme Şöleni’nde başarılı resimler belirlendi
Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.

850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların  resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan  Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.

29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması,  17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri  Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde,  22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve  1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.

20. Resim Çizme Yarışmasında başarılı öğrencilerin listesi:

Ad SoyadSınıf
NİLÜFER KALAYAAna Sınıfı
CEMRE UÇARANA SINIF
SÜMER İZEM TOSANA SINIF
SU KAHRAMANANA SINIF
URAS HÜDAOĞLU
 
ANA SINIF
ADA KAHRAMANANA SINIF
ARDA GÖKMENOĞLUANA SINIF
NİYAZİ NURETTİNANA SINIF
AZRA GÖKSANANA SINIF
ECE İMRENANA SINIF
PERTEV BAYRAMANA SINIF
BEKİR BAYRAMOĞLUANA SINIF
ZİREM ÇİSEM EVLATANA SINIF
ARAS KANDİLİANA SINIF
ZEYNEP DEREBOYLUANA SINIF
KAYRA GÜNDÜZALPANA SINIF
ÇINAR ERTUNALILARANA SINIF
İLAYDA YALÇINKAYAANA SINIF
BATUHAN YILDIRIMANA SINIF
NACİYE IŞIL BAHALIANA SINIF
MISRA ÖZÇÜRÜMEZ                           1.SINIF
AYSILA GÖKÇEN DİKTAŞ1.SINIF
AYŞE ESEN  1.SINIF
ECRİN GÜL OBUZ1.SINIF
GÜNEŞ YAZICI1.SINIF
EZEL AYKAÇ1.SINIF
NİSA SÜRÜL1.SINIF
SELMİN MAZMAZ1.SINIF
UNA SARAÇLI1.SINIF
PELİN SU ERSOY1.SINIF
ARINÇ OKUR1.SINIF
TANEM SAYICI1.SINIF
NİDAİ ÖKSÜZ1.SINIF
İLHAN BAĞDATLI1.SINIF
BUĞLEM SEMRA TUNA1.SINIF
ADA ŞAHİN1.SINIF
ELA AĞCA1.SINIF
NEHİR KALAN1.SINIF
ASYA ABİÇ2.SINIF
NAZRA ÖZTÜREN2.SINIF
ELA MENTEŞ2.SINIF
ERAY GÜLŞEN2.SINIF
AYŞENUR BAKACAK2.SINIF
KÜBRA NUR ÇİFTÇİ2.SINIF
DELFİN HAZIR2.SINIF
SU SEVİM DİRAN2.SINIF
RÜYA KARAKUZU2.SINIF
MELİKE KOŞAR2.SINIF
İLKE GÖYMEN3.SINIF
DENİZ ÖZDOĞAN3.SINIF
 
 
 
 
HELİN BALKU3.SINIF
ARDA DEMİR3.SINIF
AZRA ÇAYLI3.SINIF
IRMAK İMAM3. SINIF
MELİSA ALLAKERİM3.SINIF
İREMSU YAVUZ3.SINIF
TÜRKİNAZ KILIÇ3.SINIF
UTKU DIRAĞAN3.SINIF
MALİKA MAİLK3.SINIF
RAZİYE İKLİM ABİÇ4.SINIF
NEHİR TEKSU
 
4.SINIF
BATU BATURAY
 
4.SINIF
NAZ HEPŞEN
 
4.SINIF
TUANNA AYGÜN
 
4.SINIF
ASLI LARA KESKİN4.SINIF
DAMLA KAYABÖLEN4.SINIF
MARZİYE ALAN4.SINIF
ŞERİFE SU MEHMETALİOĞULLARI5.SINIF
AHMET LEVENT TAKIR5.SINIF
EKİN KELMEN5.SINIF
MELİSA AHMEDOVA5.SINIF
DAMLA SARI5.SINIF
UMUT DEĞİRMENCİ
 
5.SINIF
BİBEN TOSUN
 
5.SINIF
EYLÜL BAHÇECİ
 
 

 

 

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