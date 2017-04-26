20. Resim Çizme Şöleni’nde başarılı resimler belirlendi

850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.
29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.
20. Resim Çizme Yarışmasında başarılı öğrencilerin listesi:
|Ad Soyad
|Sınıf
|NİLÜFER KALAYA
|Ana Sınıfı
|CEMRE UÇAR
|ANA SINIF
|SÜMER İZEM TOS
|ANA SINIF
|SU KAHRAMAN
|ANA SINIF
URAS HÜDAOĞLU
|ANA SINIF
|ADA KAHRAMAN
|ANA SINIF
|ARDA GÖKMENOĞLU
|ANA SINIF
|NİYAZİ NURETTİN
|ANA SINIF
|AZRA GÖKSAN
|ANA SINIF
|ECE İMREN
|ANA SINIF
|PERTEV BAYRAM
|ANA SINIF
|BEKİR BAYRAMOĞLU
|ANA SINIF
|ZİREM ÇİSEM EVLAT
|ANA SINIF
|ARAS KANDİLİ
|ANA SINIF
|ZEYNEP DEREBOYLU
|ANA SINIF
|KAYRA GÜNDÜZALP
|ANA SINIF
|ÇINAR ERTUNALILAR
|ANA SINIF
|İLAYDA YALÇINKAYA
|ANA SINIF
|BATUHAN YILDIRIM
|ANA SINIF
|NACİYE IŞIL BAHALI
|ANA SINIF
|MISRA ÖZÇÜRÜMEZ
|1.SINIF
|AYSILA GÖKÇEN DİKTAŞ
|1.SINIF
|AYŞE ESEN
|1.SINIF
|ECRİN GÜL OBUZ
|1.SINIF
|GÜNEŞ YAZICI
|1.SINIF
|EZEL AYKAÇ
|1.SINIF
|NİSA SÜRÜL
|1.SINIF
|SELMİN MAZMAZ
|1.SINIF
|UNA SARAÇLI
|1.SINIF
|PELİN SU ERSOY
|1.SINIF
|ARINÇ OKUR
|1.SINIF
|TANEM SAYICI
|1.SINIF
|NİDAİ ÖKSÜZ
|1.SINIF
|İLHAN BAĞDATLI
|1.SINIF
|BUĞLEM SEMRA TUNA
|1.SINIF
|ADA ŞAHİN
|1.SINIF
|ELA AĞCA
|1.SINIF
|NEHİR KALAN
|1.SINIF
|ASYA ABİÇ
|2.SINIF
|NAZRA ÖZTÜREN
|2.SINIF
|ELA MENTEŞ
|2.SINIF
|ERAY GÜLŞEN
|2.SINIF
|AYŞENUR BAKACAK
|2.SINIF
|KÜBRA NUR ÇİFTÇİ
|2.SINIF
|DELFİN HAZIR
|2.SINIF
|SU SEVİM DİRAN
|2.SINIF
|RÜYA KARAKUZU
|2.SINIF
|MELİKE KOŞAR
|2.SINIF
|İLKE GÖYMEN
|3.SINIF
|DENİZ ÖZDOĞAN
|3.SINIF
|HELİN BALKU
|3.SINIF
|ARDA DEMİR
|3.SINIF
|AZRA ÇAYLI
|3.SINIF
|IRMAK İMAM
|3. SINIF
|MELİSA ALLAKERİM
|3.SINIF
|İREMSU YAVUZ
|3.SINIF
|TÜRKİNAZ KILIÇ
|3.SINIF
|UTKU DIRAĞAN
|3.SINIF
|MALİKA MAİLK
|3.SINIF
|RAZİYE İKLİM ABİÇ
|4.SINIF
NEHİR TEKSU
|4.SINIF
BATU BATURAY
|4.SINIF
NAZ HEPŞEN
|4.SINIF
TUANNA AYGÜN
|4.SINIF
|ASLI LARA KESKİN
|4.SINIF
|DAMLA KAYABÖLEN
|4.SINIF
|MARZİYE ALAN
|4.SINIF
|ŞERİFE SU MEHMETALİOĞULLARI
|5.SINIF
|AHMET LEVENT TAKIR
|5.SINIF
|EKİN KELMEN
|5.SINIF
|MELİSA AHMEDOVA
|5.SINIF
|DAMLA SARI
|5.SINIF
UMUT DEĞİRMENCİ
|5.SINIF
BİBEN TOSUN
|5.SINIF
EYLÜL BAHÇECİ
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