20. Resim Çizme Şöleni’nde başarılı resimler belirlendi

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’de 20. Resim Çizme Şöleni’nin başarılı öğrencileri belirlendi.

850 öğrencinin üzerinde katılımın olduğu yarışmada ana sınıfların resim konusu “serbest”, 1 ve 2. Sınıflar “Ailemiz”, “Sevdiğim mevsim ve ben” konularını; 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri ise “Lunaparkda eğleniyoruz ” veya “Göçmen Kuşlar Gölette” konularını işlediler. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin çocukların yeteneklerini ön plana çıkaran renkli etkinliklerinden biri olan Resim Çizme Şöleni’nde başarılı öğrencileri Türksal İnce Başkanlığında, Taylan Oğuzkan, Cemal Tunceri, Zühre Özkaraman, ve Ali Genç’ten oluşan jüri tarafından belirlendi.

29 Nisan Cumartesi günü 10:30’da suriçinde Tarih Avcıları Yarışması, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim - Mektup Ödül Töreni ve Sergileri Renkli Kadınlar Sergisinin yapılacağı festivalde, 22 Mayıs Pazartesi günü Uçurtma Şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergileri, 31 Mayıs Çarşamba günü dans Buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ise Çocuk Festivali Yürüyüşü, Gösteriler ve sürpriz konser yapılacak.

20. Resim Çizme Yarışmasında başarılı öğrencilerin listesi:

Ad Soyad Sınıf NİLÜFER KALAYA Ana Sınıfı CEMRE UÇAR ANA SINIF SÜMER İZEM TOS ANA SINIF SU KAHRAMAN ANA SINIF URAS HÜDAOĞLU ANA SINIF ADA KAHRAMAN ANA SINIF ARDA GÖKMENOĞLU ANA SINIF NİYAZİ NURETTİN ANA SINIF AZRA GÖKSAN ANA SINIF ECE İMREN ANA SINIF PERTEV BAYRAM ANA SINIF BEKİR BAYRAMOĞLU ANA SINIF ZİREM ÇİSEM EVLAT ANA SINIF ARAS KANDİLİ ANA SINIF ZEYNEP DEREBOYLU ANA SINIF KAYRA GÜNDÜZALP ANA SINIF ÇINAR ERTUNALILAR ANA SINIF İLAYDA YALÇINKAYA ANA SINIF BATUHAN YILDIRIM ANA SINIF NACİYE IŞIL BAHALI ANA SINIF MISRA ÖZÇÜRÜMEZ 1.SINIF AYSILA GÖKÇEN DİKTAŞ 1.SINIF AYŞE ESEN 1.SINIF ECRİN GÜL OBUZ 1.SINIF GÜNEŞ YAZICI 1.SINIF EZEL AYKAÇ 1.SINIF NİSA SÜRÜL 1.SINIF SELMİN MAZMAZ 1.SINIF UNA SARAÇLI 1.SINIF PELİN SU ERSOY 1.SINIF ARINÇ OKUR 1.SINIF TANEM SAYICI 1.SINIF NİDAİ ÖKSÜZ 1.SINIF İLHAN BAĞDATLI 1.SINIF BUĞLEM SEMRA TUNA 1.SINIF ADA ŞAHİN 1.SINIF ELA AĞCA 1.SINIF NEHİR KALAN 1.SINIF ASYA ABİÇ 2.SINIF NAZRA ÖZTÜREN 2.SINIF ELA MENTEŞ 2.SINIF ERAY GÜLŞEN 2.SINIF AYŞENUR BAKACAK 2.SINIF KÜBRA NUR ÇİFTÇİ 2.SINIF DELFİN HAZIR 2.SINIF SU SEVİM DİRAN 2.SINIF RÜYA KARAKUZU 2.SINIF MELİKE KOŞAR 2.SINIF İLKE GÖYMEN 3.SINIF DENİZ ÖZDOĞAN 3.SINIF