20 Şubat Günün Menüsü

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20. Şub. 2017 Günün Menüsü

Molehiya

Zeytinli

Cacık

Hatun keki

MOLEHİYA

1 kilo kurutulmuş molehiya

yarım kilo isteğe göre et

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet iri domates

1 kilo su

1 baş ırı kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Önce kurutulmuş molehiyalar sıcak suda ıslatılır,suyunun süzülmesi için süzgece konulur. Daha sonra bir tencereye ince kıyılmıs soğan konur ve pembeleşinceye kadar pişirilir daha sonra ısteğe göre hazırlanan et eklenir. Etler ve soğanlar pişince salça ilave edilir. Hepsi biraz kavrulunca molehiyalar eklenır. Tuz, karabıber ilave edılıp suyu eklenir. YaklaŞık olarak 1 saat 15 dk piştikten sonra yemek hazır olur. Çukur tabaklarda servis edilir.

ZEYTİNLİ

MALZEMESİ:

3 su bardağı un,

3 yumurta,

3/4 su bardağı sıvı yağ,

1'er su bardağı süt ve zeytin,

kabartma tozu,

taze nane,

tuz.

Yumurtaları çırpın. Sırasıyla yağı, tuzu, sütü, unu ve kabartma tozu çırparak üzerine ekleyin. Çekirdekleri çıkarılıp, küçük küçük doğranmış zeytinleri, naneyi ilave edin. Yaptığınız hamuru kek kalıbına döküp 180 dereceye ısıtılmış fırında pişirin.

CACIK

500 gr. yoğurt

2 orta boy salatalik

1 tatli kasigi tuz

2-3 sap dereotu

1 tatli kasigi kuru nane

1 dis dövülmüs sarımsak (istege bagli)

2 yemek kasigi zeytinyağı (isteye bagli)

Salataliklarin kabuklarini soyun ve küçüçük parçalara dograyin. Üzerlerine tuz serpip birakin. Yogurdu bir kaseye koyun. Sürekli çirparak azar azar bir bardak soguk su katin. Salatalik parçalarini ve dövülmüs sarimsagi katin. Üzerine kiyilmis dereotu ve kuru nane serpin, zeytinyağıni gezdirin.

Soguk servis yapin.

HATUN KEKİ

2 adet elma

1 su bardağı su

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım paket tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Önce elmalar soyulur ve tavla zarı şeklinde doğranır, bir tencereye atılır. Üzerine su konur, yarım yumuşayana kadar haşlanır. Süzgece çıkarılır ve suyu saklanır. Diğer yanda şeker ve yumurtalar mikserle 5 dakika çırpılır. Eritilmiş ılıtılmış tereyağı, saklanan su katılır, kısa süre çırpılır. Sonra elenmiş un, tarçın, kabartma tozu eklenir, tahta kaşıkla alt-üst edilir. En son suyu süzülmüş elmalar ilave edilir. Biraz daha karıştırılır. Harç, yağlanmış kek kalıbına dökülür, 165 derece fırında 1 saat pişirilir. Afiyet olsun J