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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi.

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi. 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören düzenlendi. 


Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, diğer  bazı askeri erkan, bakanlar, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 


Şehitliğe çelenkler sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.


Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından son buldu. 


TATAR 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları yazdı: 


“Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz, sizleri unutmadık ve unutturmayacağız. Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizde özgür ve başımız dik olarak yaşıyorsak, bunu sizlere borçluyuz. Canlarınız pahasına, Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıyan fedakarlıklarınız daima minnet ve şükranla anılacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümünde huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Rahat uyuyunuz, emanetleriniz asla çiğnetilmeyecek, sonsuza dek yaşatılacaktır. 
Ruhlarınız şad olsun.” 

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