20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İskele’de Kutlandı

Kıbrıs Türk halkını esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa kavuşturan, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Ada genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. İskele’deki törenlerin adresi ise Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı oldu. Covid-19 salgını dolayısıyla, bir dizi tedbirlerle kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılanlar, maske kullanımına özen gösterdi. İskele’de saat 10.00’da başlayan törenlere TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Muharebe Binbaşı Hüseyin İlkan, KTBK adına Piyade Binbaşı Volkan Palak, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ile Hanife Demir, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

BARIŞIN VE ÖZGÜRLÜĞÜN ADI; 20 TEMMUZ

Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkına barışı ve özgürlüğü armağan ettiği, barışın ve özgürlüğün adı, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan tarih 20 Temmuz’un yıl dönümü, ada genelinde olduğu gibi İskele’de de gururla kutlandı. Gururla dolu geçen 47. yıl kutlamaları kapsamında İskele’de ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başlayan tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçitle son buldu.

ÖZGÜRCE VE BARIŞ İÇİNDE GEÇEN 47 YIL…

Barış içinde ve özgürce geçen 47 yıl, İskele’de 2 ayrı törenle kutlandı. Çelenklerin sunulduğu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Ecevit Meydanı’ndaki törene geçildi. Buradaki tören, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Muharebe Binbaşı Hüseyin İlkan’ın tören birlikleri ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Törende İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Gökhan Ekşi,günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar.

TOROSLU: “ÇÜNKÜ ÖZGÜR OLMAK İNSAN OLMAKLA ÖZDEŞTİR”

Protokole ve töreni izlemeye gelen vatandaşlara yönelik bir konuşma yapan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, 20 Temmuz’u, barış, huzur ve güvenliğin temellerinin atıldığı gün olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk Halkının 1571’den bu yana Kıbrıs Adasında varlık mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Toroslu, 1878 yılında Kıbrıs Adasının İngilizlere kiralanmasıyla birlikte baskıların başladığını, 1963-74 yılları arasında ise Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklerin zulüm, baskı, şiddet ve soykırımla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Toroslu konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “20 Temmuz 1974 tarihinde şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuşmanın mutluluğunu yaşadık ve hala en derin minnet duygularımızla yaşamaya devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman zincire vurulmayı, köleleştirilmeyi kabul etmemiş, bu duruma başkaldırmaktan vazgeçmemiştir. Çünkü özgür olmak, insan olmakla özdeştir”

İskele Kaymakamı, konuşmasının sonunda ise pandemi nedeni ile arzu edilen coşku ile kutlayamadıkları 20 Temmuz’u, gelecek yıllarda daha sağlıklı ve esen dolu bayramlar geçirmeyi temenni etti.

EKŞİ: “ÇİLELİ VE ÇETİN YOLCULUK 20 TEMMUZ’A KADAR SÜRDÜ”

Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı yapan Piyade Teğmen Gökhan Ekşi, herkesin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı. Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 1878 yılında Kıbrıs’ın İngilizlere kiralanması ile başladığını hatırlatan Ekşi, çileli ve çetin yolculuğun 20 Temmuz’a devam ettiğini söyledi. Ekşi konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün özgürlüğümüzün ve genç cumhuriyetimizin teminatı olan Lefkoşa’nın, Gazimağusa’nın Girne’nin, Güzelyurt’un, Lefke’nin İskele’nin ve Erenköy’ün mücahitleri ile Çanakkale’nin, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın kahraman Mehmetçikleri kendilerine verilecek her türlü görevi yapabilecek güç ve kararlılıktadır. Aziz şehitlerimizin kutsal emanetini korumak en başta gelen görevimizdir.”

ŞİİRLERLE 20 TEMMUZ’U ANLATTILAR

Törende; Şht İlker Karter İlkokulu öğrencisi İrem Gülerler ’20 Temmuz Sabahı’,İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Sema Gökçe ‘Kıbrıs Barış Harekatı’, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Tülay Sefer ise ‘Bekleyiş’ isimli şiirlerini okudular.

DANS GÖSTERİLERİ BUYÜK ALKIŞ ALDI

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, geçtiğimiz yıl pandemi kuralları çerçevesinde iptal edilen ancak bu yıl yeniden yapılan dans gösterileri ile devam etti. İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu gösteriler sundu. Dans gösterileri, töreni izlemeye gelenlerden büyük alkış aldı.

İSKELE’DEKİ TÖREN RESMİGEÇİT İLE SON BULDU

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, resmi geçitin ardından son buldu. Törenlerin hemen ardından İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen bayram kutlaması ise pandemi nedeni ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yapılmadı.