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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İstanbul'da resepsiyonla kutlandı

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde resepsiyon düzenledi.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, İstanbul'da resepsiyonla kutlandı

Beşiktaş'taki Yıldız Parkı Çadır Köşkü'nde düzenlenen resepsiyona İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile askeri yetkililer, Kıbrıs gazileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Erenköy mücahitlerinden Özmen İkibiroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gönderdiği mesajı okudu.

Tatar'ın mesajında, "Kıbrıs Türkü'nün var olma mücadelesinde en önemli anlardan olan 20 Temmuz 1974'ün 49. yılını idrak ediyoruz. Kıbrıs Türkü'ne barışı ve huzuru getiren Mutlu Barış Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle yad ederken tüm gazilerimizi de minnetle selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

Resepsiyonda konuşan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Zehra Bilge Eray ise Kıbrıs'ta Türklere karşı girişilen Rum mezalimini, EOKA terör örgütünün katliamlarını, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı.

Eray, "Vatanımız olan Kıbrıs topraklarına hemen her aileden şehitler ve kayıplar verdik. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için büyük imkansızlıklara rağmen 7'den 70'e çocuk, genç, ihtiyar birlik ve beraberlik içinde direndik ve savaştık. 1974 yılı 20 Temmuz günü, ikinci kez şanlı Türk ordumuzla, Mehmetçiklerle kucaklaşana kadar biz mücahitler, mücadelemize devam ettik." diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin, Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Eray, "Bugün birilerinin telaffuz ettiği gibi Kıbrıslı değil, Kıbrıs Türkü'yüz. Kanlarıyla, bayrağı bayrak, Kuzey Kıbrıs'ımızı bize vatan yapan Mehmetçiklere, mücahitlere ve ana vatanımıza sonsuz şükran borcumuz vardır. Dünyaya ve özellikle Kıbrıs'ta ve Türkiye'de duyması gereken herkese haykırıyoruz ki, o bayrak gönderden indirilemeyecek, KKTC, Güney Kıbrıs'a yamanamayacaktır." dedi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Mücahitler Marşı"ndan bir bölüm okudu.

Birand Çınar, "20 Temmuz 1974, bu onurlu mücadelede bir dönüm noktasıdır. Gerisinde 11 yıllık hak, hukuk ve hayatta kalma mücadelesi vardır. Bu çerçevede hep hatırlatmak isterim ki BM Barış Gücü, Ada'ya 1964'te konuşlandırılmıştır. Eğer Yunanistan'ın ve Rum tarafının söylediği gibi Kıbrıs sorunu 1974'te başlayan bir işgal sorunu olsaydı, 1964'te BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'ta ne işi vardı?" ifadelerini kullandı.

Resepsiyon "Mücahitler Marşı", "Türk Marşı" ve kahramanlık türküleri eşliğinde verilen ikramla sona erdi.

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