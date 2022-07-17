20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanacak

Özgürlük, barış, hürriyet ve varoluş mücadelemizin taçlandığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Resmi kutlamalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 19 Temmuz’da BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak. Düzenlenecek törenlere Anavatan Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek konuklar da katılarak coşkumuza ortak olacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Resmi kutlamalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 19 Temmuz’da BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Kutlamaların merkezi bu yıl da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni olacak.

Düzenlenecek törenlere Anavatan Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek konuklar da katılarak coşkumuza ortak olacak.

Başkent Lefkoşa’nın yanı sıra tüm bölgelerde de törenler düzenlenecek.

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde yapılan Şafak Nöbeti bu yıl da 19 Temmuz Salı akşamı Yavuz Çıkarma Plajı’nda tutulacak.

Barış ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler de anılacak.

Bu kapsamda 21 Temmuz’da Alaminyo Şehitleri, 22 Temmuz’da Topçuköy Şehitleri ve 25 Temmuz’da da Taşpınar Şehitleri için köylerindeki anıtlar önünde törenler düzenlenecek.