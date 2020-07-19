20 Temmuz mesajları…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, kurum, kuruluş, dernek ve bazı siyasi partilerin organları mesaj yayımladı.

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’na kadar geçen 11 yıllık sürenin, Kıbrıs adası üzerinde “kara leke” olduğunu belirtti.

Barış Harekâtı sayesinde bugün Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs adası üzerinde Türk-Müslüman kimliğinin varlığını sürdürüp koruduğunu ifade eden Kelle, Çiftçiler Birliği’nin de Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin “gizli kahramanı” olduğunu kaydetti.

Kelle, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın sadece Kıbrıs adasına değil, Yunanistan’a da barış getirdiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurguladı ve bu uğurda şehit olanları andı, gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.

DP GENÇLİK ÖRGÜTÜ

Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü de mesajında, yokluk ve imkânsızlıklar içinde bile umutsuzluğa kapılmayan Kıbrıs Türk halkının, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü varoluş mücadelesini Türkiye'nin desteği ile birlikte zaferle neticelendirdiğini kaydetti.

Mesajda şunlar da ifade edildi:

“Kıbrıs Türk halkını 11 yıllık Rum zulmü ve vahşetinden kurtarıp, haklı, meşru ve bağımsız devlet aşamasına kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın bu kutlu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bu uğurda kanının son damlasına kadar mücadele eden herkesi minnetle anıyoruz.”

TMT DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, 21 Aralık 1963’te anayasal hakları silah zoru ile gasp edilen ve katliama uğrayan Kıbrıs Türk halkının en zor şartlarda, ambargo ve izolasyonlar altında Rum’a teslim olmadığını kaydetti.

Bayar, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Makarios’un uzun vadeli Enosis planına karşı olan EOKA-B ve Yunan subaylarının başını çektiği 15 Temmuz 1974 Yunan cunta darbesi ile Enosis’in gerçekleştirilmek istendiğini, darbeden sağ olarak kurtulan Makarios’un ise 19 Temmuz 1974’de BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında, darbe ve Yunan işgalini dünyaya duyurup yardım talep ettiğini hatırlattı.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın şehitler pahasına, şanla ve şerefle başarıldığını kaydeden Bayar, Türklere özgürlük ve Adaya, Rum’a ve Yunanistan’a da barış sağlandığının altını çizdi.

“EN İYİ ÇÖZÜM ŞEKLİ BUDUR”

Bayar mesajında, “Rum ve Yunan tarafının amacı Enosis idi. Enosis önlendi. Nüfus Antlaşması ile ve Doruk Antlaşmalarıyla Türkler Kuzey’de Rumlar Güney’de iki bölgelilik tesis edildi. 46 yıldır da iki ayrı idare ve dvlet barış içinde yan yana yaşantısını sürdürmektedir. En iyi çözüm şekli de budur. Artık bu gerçeğin de tüm dünya tarafından da görülmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.” ifadelerini kullandı.

Bayar, “Bize bugünleri sağlayan ve gösteren aziz şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimizi saygı ve sevgiyle kucaklarız.” diyerek mesajını tamamladı.

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtının 46. yılını yaşamanın gurur ve heyecanı içerisinde olunduğunu bildirdi.

Benan, 20 Temmuz mesajında, Türkiye ile birlikte yılmadan verilen onurlu mücadelelerin Kıbrıs Türk halkını özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuşturduğunu kaydetti.

Benan mesajında şunlara yer verdi:

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde emek verenlere ve bu vatan için mücadele eden herkese de minnettarız.

Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor gazilerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı içtenlikle kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.”

KIBTES

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Kıbrıs Türk halkı için 20 Temmuz 1974 tarihinin vatan sevgisinin en yüce değerlerden biri olduğunun tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu ifade etti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen varlığının temelinin atıldığı ve biz Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yılmadan verilen onurlu mücadelenin adıdır. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devletimiz ve bayrağımız altında bir yaşama kavuştuğumuz gündür. ”dedi.

Turgut, Kıbrıslı Türklere düşen en önemli vazifenin, 20 Temmuz ruhuyla şahlanan muazzam vatan bilincinin idrakinde olmak olduğunu belirtti

Turgut, tarih boyu vatanı için kan döken tüm şehitlere rahmet dileyerek, varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andı, Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilere şükranlarını sundu

BAY-SEN

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) de 20 Temmuz mesajı yayımlayarak, halkın bayramını kutladı.

Bay Sen Basın Sözcüsü Mehmet Aktan tarafından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

“20 Temmuz kundaktaki bebekten, yaşlı insanımıza kadar, çeşitli işkence ve soykırım vahşetine tüm dünya ses çıkarmazken, Türk’ün dur deyişidir.

Mehmetçik’in Barış Harekâtı ile bayram yerine çevirdiği er meydanıdır. Mücahidin dik ve asil duruşudur. Bugüne kadar siyasiler, siyasi beceriksizlikleri ile BRTK kurumu gibi kurum ve kuruluşlarımızı yok etmenin eşiğine getirseler bile, yarın, geçmişimizi hatırlayıp devlet düzeni içerisinde çocuklarımız için yine zafer kazanmak bize düşer”

DIŞ BASIN BİRLİĞİ

Dış Basın Birliği’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Bütün kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının öz varlığından doğan KKTC’nin her geçen gün gelişmekte ve kurumsal yapısını sağlamlaştırmakta olduğu vurgulandı.

“Mesajda, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın sağladığı hürriyet ve güven ortamında Barış ve Özgürlük Bayramının coşkusunu yaşıyoruz.” Ülkemizi ve dünyayı etkileyen pandemi süreci ve Covid 19 nedeniyle Anavatanımız Türkiye ile birlikte dünyanın her köşesinde insanların hayatlarını kaybetmesi sevincimizi buruk yaşamamıza neden olsa da, bizler 20 Temmuz’un önemini ve Kıbrıs Türklerinin geleceğini nasıl şekillendirdiğinin idraki içerisindeyiz.” denildi.

Mesajda, bugün gelinen noktanın istenilen, arzulanan konum olmasa da 1974 sonrası Kıbrıs Türklerinin ada içerisinde kurduğu devlet ile birlikte yarınlara kök salmasının , gelecek için umutlandırdığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası toplumdan beklentimiz Kıbrıs Türk halkının her türlü gelişimini engelleyen izolasyonlarının kaldırılması ve olacak çözüm müzakereleri ile birlikte ada üzerinde doğal gaz başta olmak üzere yaşanan tüm süreçlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin atacağı bütün adımlarda Kıbrıs Türk tarafını siyasi eşit ortağı olarak görmesinin sağlanmasıdır.

KKTC’nin refah düzeyini artırmak, ekonomisini güçlendirmek ve halkımızın barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi yönünde Anavatanımız Türkiye’nin katkıları ile bu yola kararlılıkla devam edeceğimize olan inancımız tamdır.

Tüm üyelerimizin ve halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor, Harekat’ın düzenlenmesinde katkısı olan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizin aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bayramımız kutlu olsun.”