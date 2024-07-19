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20 Temmuz’da resmigeçit töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmigeçit töreni dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
20 Temmuz’da resmigeçit töreni dolayısıyla tören güzergahı trafiğe kapatılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmigeçit töreni dolayısıyla, Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada güzergahın, saat 06.00’dan törenin biteceği saate kadar kapalı olacağı kaydedildi.

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemelerinin ve tören süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenen açıklamada, belirtilen saatlerde kullanılabilecek alternatif yol güzergahları ise şöyle aktarıldı:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak. 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Girne-Lefkoşa Anayolu, Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.”

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