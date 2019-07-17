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20 Temmuz’da şehit olanlar için cuma günü tüm camilerde mevlit okutulacak

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TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz Harekatı’nda şehit olanlar için Cuma günü öğle namazından önce KKTC’deki tüm camilerde mevlit okutacak.
20 Temmuz’da şehit olanlar için cuma günü tüm camilerde mevlit okutulacak

Konuyla ilgili açıklama Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yapıldı.

Arıkan ve Bora,20 Temmuz’da şehit olan silah arkadaşları için Mevlidi Şerif okutulacağını kaydetti.

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