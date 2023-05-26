20. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Gerçekleşti

“20. Ulusal Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi” Limak Cyprus Delux Otel’de 17-21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapıldı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği organizasyonu ile düzenlenen kongrede Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile dernek başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın görüşmeleri neticesinde üyelerden kayıt ücreti alınmadı.
Organizasyonu düzenleyen dernek başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş’a, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkan’ı Dr. Ömer Taşargöl ve Yönetim kurulu olarak plaket taktim edildi.
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