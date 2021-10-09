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20. Uluslararası Zeytin Festivali başladı

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Girne Belediyesi'nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytin Festivali dün akşam başladı.
20. Uluslararası Zeytin Festivali başladı

10 Ekim'e kadar sürecek festivalin açılış töreni Zeytinlik köy meydanında gerçekleşti.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları,  Türkiye'den gelen belediye başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival alanında yapılan açılış konuşmalarının ardından zeytin tütsüsü yakıldı.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, “2019 yılı Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle geçen sene festivali gerçekleştiremediklerini, festivali, Facebook üzerinden dijital ortamda yapma kararı aldıklarını ve Festivalin kesintiye uğramasını istemediklerini, insanların belleklerinde yer etsin diye festivali dijital olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

Konuşmasında, bu sene aşılama miktarının artması ve dolayısı ile toplum sağlığında bir nebze iyileşme olması nedeniyle Belediye Meclisi ile bu etkinliği yapma kararı aldıklarını söyleyen Güngördü,   bütün amaçlarının zeytin üreticisi ile el sanatları ile Kıbrıs'a özgü macun ve diğer üretim alanında faaliyet gösteren insanları, şehirde ve şehrin çevresinde yaşayan diğer insanlarla buluşturmak, zeytin, çakıstes ve zeytinyağı üreticilerini tüketicilerle buluşturmayı gerçekleştirmek olduğunu belirtti. 

 

20 yıl önce dönemin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin aldığı kararla bu konuda bir farkındalık yaratmak amacı ile zeytin ağacına, zeytine duyarlılığı artırmak amacıyla bu festivali başlattıklarını kaydeden Güngördü, bu festivalden sonra gerçekten zeytin ağacına karşı ve zeytin potansiyeline karşı önemli bir farkındalık yaratılmış oldu ve inşaatlar yapılırken artık zeytin ağaçları daha uygun noktalara taşınmaktadır” dedi.

 

Zeytin ağacı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir.

 

Güngördü,” Zeytin ağacı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir. Bu nedenle bu festivalin, barış dolu sevgi dolu ve uzun ömürlü olmasını dilerim” dedi.

 

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; Girne Belediyesi Başkanı’na böyle bir festival düzenlediği için teşekkür etti.

 

KKTC’de üretimi teşvik etmenin önemli olduğunu, yeni fidanların ekilip zeytin bahçelerine dönüştürülmesinin; halkımızın, varsa bahçelerine zeytin ağaçları dikmelerini de tavsiye eden Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının gelenek ve kültürüyle bu ülkenin ürünlerine sahip çıktığını dile getirdi.

 

Açılış konuşmalarının ve tütsünün yakılmasının ardından festival, halk dansları gösterileri ve konserlerle devam etti.

Festival CUMARTESİ Programı:

 

18: 30

 Ali Nesim Anısına Yazar ve Şairlerin Zeytinlik Buluşması

Katılımcılar: Prof .Dr. Şevket Öznur

(Araştırmacı – Yazar / Öğretim Üyesi )

Hasibe Şahoğlu  (Şair  - Öğretim Görevlisi)

Mehmet Kansu  (Şair –Çevirmen- Öykücü)

Görsel Sunum :  Doç.Dr .Tayfun Nesimoğlu ( Öğretim Görevlisi)

Yer: Zeytinlik Köy Evi

 

19:00 Halk Dansları Gösterisi

 Girne Genç Sanatseverler Derneği

Yer:  Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi

 

19:30    Seminer:

Zeytin  Hastalıkları ve  Çözüm  Yöntemleri 

Konuşmacılar:

 Yrd. Doç. Dr.  Murat Helvacı

 Lefke  Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi/ Öğretim Üyesi

 Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi)

 Yer: Zeytinlik Köy Evi

20.00 Konser

Hasan GÜNYÜZ & İbrahim ÇETİNER

Zeytinlik Köyü- Festival Sanhesi

 

21.00 Tango Dans Gösterisi

Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği

Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi

 

21.15 Konser

Nafiz DÖLEK

 

    

Festival PAZAR Programı

 

17.00

Zeytin Fidanı Dikimi

Yer: Zeytinlik Sosyal Konutları

18.00 Canlı Sanat Performansı

 Ece  Apan ile birlikte

 ( Akademisyen)

Yer: Zeytinlik Köy Evi

18:30  Sunum :  

Zeytin ve Zeytinyağının Hayatımızdaki Yeri ve Sağlığımız Açısından Önemi

Konuşmacılar : Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

Dr.Dyt Ayşe Okan (  Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı )

Yer: Zeytinlik Köyü  Festival Sahnesi

19:00 Halk Dansları Gösterisi

Kıbrıs  Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği

Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi

19: 15  Ödül Töreni

9.  ve 10.Uluslararası Karikatür & Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında 

Altın  Zeytin Mizah Hizmet Ödülü Kazanan Ülkemiz Sanatçılarına Ödül Takdimi

Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi

19: 30  Konser

Dilara FERİT  Band

Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi

20: .45   Tango Dans Gösterisi

Kyrenia Tango Argentino

Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi

 

21.00 Konser

SOS

Yer: Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi

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