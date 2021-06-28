20 yaş dişleri neden çekilmeli?

Dr. Dt. Batal, ''20 yaş dişleri ağzımızın en arkasındaki üçüncü azı dişleridir. Sağ-sol, alt-üst olmak üzere ağzımızda 4 adet bulunur. Röntgenler ve ağız içi muayene yoluyla, yirmilik dişlerinizle ilgili sorunları ortaya çıkmadan önce teşhis edilebilir. Sağlıklı oldukları, tamamen sürebildikleri, tamamen gömülü oldukları, doğru şekilde çiğneme yapabildikleri ve uygun şekilde temizlenebildikleri sürece her zaman çekilmesine gerek olmaz. Ama çoğunluğa baktığımızda 20 yaş dişlerinin sürebilmesi için ağızda yeterli yer yoktur. '' dedi.

Diğer dişler için sorun yaratacağını belirten Batal şöyle konuştu;

''Ağızın en arkasında yer aldıkları için hastalar genellikle temizlemekte zorlanır. Özellikle yarı gömük olduklarında, yani sadece kısmen ağız içine çıktıkları, geri kalan parçanın dişeti ile kaplı olduğu durumlarda fırça ile o bölgeyi temizlemek, gıda artıklarını, bakteri plağını uzaklaştırmak neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla böyle 20 yaş dişleri komşu dişler için çürük riski yaratır.

20 yaş dişlerinin çiğnemeye katkıları çok az, hatta hiç yok denecek kadar. Ama zararları, oluşturdukları risk katsayısı faydalarından çok daha fazla.''

20 YAŞ DİŞLERİ NASIL SORUNLARA YOL AÇAR?

· Çene içinde tamamen gömülü kalabilir. Gömülü yirmi yaş dişleri bazen kist ve tümör gibi patolojilere neden olabilir.

· Sadece kısmen sürmüş, az bir kısmı ağızda görünür olan 20 yaş dişleri bakteriler için bir geçiş yolu oluşturabilirler.

· Günlük temizliğin bir parçası olarak 20'lik dişlere ulaşılması zor olduğundan, kısmen sürmüş bir 20'lik dişin etrafında dişeti enfeksiyonu ve apsesi gelişebilir.

· 20 yaş dişlerinin temiz tutulması zordur ve komşu dişlerde tedavisi zor çürüklere ve kemik kabına neden olur.

· Ağız kokusunun en yaygın sebeplerinden biri temizlenemeyen, apseli veya yarı gömük 20 yaş dişleridir.

· Diş dizisi etkilenebilir. 20'lik dişler ağıza sürdüklerinde yeterli alana sahip olmazlarsa, diğer dişleri sıkıştırabilir veya zarar verebilir.

20 YAŞ DİŞLERİ NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Henüz 20 yaş dişlerinin olumsuz yan etkilerini yaşanmadan çekim planlanması önleyici bir fikir olarak düşünülmelidir.

Diş hekiminizle birlikte dişlerinizin konumu ve sağlığı hakkında konuşarak sizin için en iyi çözümü belirleyebilirsiniz. 20'lik dişlerin çekimini ertelemeyi seçerseniz, dişlerinizde değişiklik veya aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşamaya başlar başlamaz bir diş hekimine gitmelisiniz:

· Ağrı, çiğnemede zorluk, açıp kapamada kısıtlılık

· Son dişlerin etrafında tekrarlayan yumuşak doku enfeksiyonu

· Diş eti hastalığı

· Geniş diş çürükleri

· Kötü koku, kötü tat