20 Yaş Dişleri Neden Çekilmeli?

Genellikle 20’li yaşların ortalarında çıkan ve üçüncü büyük azı dişleri olan 20 yaş dişleri hakkında bilinmesi gerekenleri Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy anlattı.

Çenenin en gerisinde bulunan üçüncü büyük azı dişlere "20 yaş dişleri" adı verildiğini belirten Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Kerem Turgut Atasoy, 20'li yaşların ortalarında çıkan ve çoğunlukla sorun yaratan bu dişler hakkında şunları söyledi: "20 yaş dişleri genetik olarak bazı kişilerde hiç oluşmazken, bazılarında 4 adet birden çıkabilir. Bu dişlerin evrimsel süreçte körelmiş bir organ olduğu fikri, yaygın olarak kabul görmüştür. 20 yaş dişlerinin çenede neden gömülü kaldığına yönelik teoriye göre; insan çenesi eskiden daha genişti ve daha çok çiğneyici, öğütücü dişe ihtiyacı vardı. Ancak insanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları değişti, ağız ve çenesi daralarak evrimsel gelişime uğradı. Neticede 20 yaş dişlerine yer kalmadı."

KOMŞU DİŞLERİ SIKIŞTIRABİLİR ÇÜRÜĞE YOL AÇABİLİR

20 yaş dişlerinin genellikle ağızda problemlere yol açtığını dile getiren Dr. Kerem Turgut Atasoy, "Bu dişlerin gömülü kalması nedeniyle; komşu dişleri sıkıştırması, diğer dişlerin köklerinde hasar oluşturması, ciddi yumuşak doku enfeksiyonları, diş çürükleri ve ağız kokusu gibi problemlere yol açması söz konusu olabilmektedir" dedi.

DOĞRU POZİSYONDAYSA ÇEKİLMEYEBİLİR

20 yaş dişlerinin doğru pozisyonda çıkmış olması halinde çekilmeyebileceğini de belirten Dr. Atasoy, "Çok nadiren görülse de 20 yaş dişleri doğru pozisyonda ve temizlenebilir bir şekilde çıkmış olabilir. Bu durumda dişler, düzenli hekim kontrolü altında kalmak koşuluyla ağızda tutulabilir. Ancak ağrı, iltihap, komşu dişleri sıkıştırma gibi problemler yaratıyorsa o zaman 20 yaş dişlerinin çekilmesi gerekir" diye konuştu.

DİŞLER ÇEKİLİRKEN ALT ÇENE SİNİRİNE ZARAR VERİLMEMELİ

20 yaş dişleri çekilirken alt çenedeki sinirlere zarar verilebileceğine de dikkat çeken Dr. Kerem Turgut Atasoy, operasyonun mutlaka deneyimli uzmanlar tarafından yapılması gerektiği konusunda uyardı: "20 yaş dişleri, dudak bölgesine dokunma duyusunu veren alt çene sinirine yakın olabilmektedir. Bu sinirle ilişkili dişler, doğru cerrahi yaklaşımla çekilmelidir. Alanında deneyimli çene cerrahi uzmanları tarafından yapılan cerrahi işlemlerde sinir ve diş ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla zaman zaman üç boyutlu çene tomografilerinden yararlanılmaktadır. Cerrahi yaklaşım ameliyat öncesinde sanal olarak planlanmakta ve bu sayede olası komplikasyonlar önlenmektedir."