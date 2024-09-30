  • BIST 9703.03
  • Altın 2920.129
  • Dolar 34.1494
  • Euro 38.1574
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

20 yaşında alkollü sürücü kazaya neden oldu!

» »
Aracıyla, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan Özer, kontrolsüz şekilde sağa doğru savrularak, beton orta refüje de çarpıp, durdu.
20 yaşında alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında, Özhan Umut Özer (E-20), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNB 972 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan Özer, kontrolsüz şekilde sağa doğru savrularak, beton orta refüje de çarpıp, durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün yeniden toplanacak30 Eylül 2024 Pazartesi 08:26
  • Tatar, Guterres’in Rum liderle yemekte buluşma teklifine olumlu yanıt verdi30 Eylül 2024 Pazartesi 08:19
  • Tatar: 4+1 formatında görüşme önerdim, gayrı resmi 3’lü yemeğe onay verdim29 Eylül 2024 Pazar 11:16
  • Tatar, “İki devlet birbirini tanırsa Kıbrıs meselesi çözülür”28 Eylül 2024 Cumartesi 08:53
  • Taçoy: Birilerinin değil, halkımızın hizmetinde olacağız28 Eylül 2024 Cumartesi 08:47
  • Hasipoğlu’ndan AKEL’e tepki: Gerçekleri saptırma yetenekleri dünyaya sergilendi28 Eylül 2024 Cumartesi 08:44
  • Erhan Arıklı: Meyve-sebze ithalatını serbest bırakacağız…28 Eylül 2024 Cumartesi 08:43
  • Pazartesi yer yer yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor27 Eylül 2024 Cuma 17:02
  • NorthernLAND Sports Fest 2024 4-6 Ekim’de gerçekleştirilecek27 Eylül 2024 Cuma 16:33
  • 34 araç trafikten men edildi27 Eylül 2024 Cuma 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti