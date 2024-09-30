20 yaşında alkollü sürücü kazaya neden oldu!

Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında, Özhan Umut Özer (E-20), 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNB 972 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Çemberine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracıyla, yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpan Özer, kontrolsüz şekilde sağa doğru savrularak, beton orta refüje de çarpıp, durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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