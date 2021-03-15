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20 yaşındaki 2 genç Acil Servis'te tedavi altında

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Lefkoşa'da bir arazide 20 yaşındaki Ahmet Bağlama yönetimindeki LZ 842 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durabildi.
20 yaşındaki 2 genç Acil Servis'te tedavi altında

Lefkoşa'da bir arazide 20 yaşındaki Ahmet Bağlama yönetimindeki LZ 842 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı, kaza sonucu 20 yasinda Görkem Eldem ile yine 20 yaşındaki Mustafa Sakar'ın yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp Acil Servis'te tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı kazanın, bugün saat 16.25 sıralarında Lefkoşa’da Bolu Sokağın batı kısmında bulunan özel bir arazi içerisinde, Ahmet Bağlama'nın yönetimindeki LZ 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durması sonucu meydana geldiğini bildirdi.

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