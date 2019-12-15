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20 yaşındaki genç kadın tyaşamını yitirdi

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Polis, Adamto'nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor
20 yaşındaki genç kadın tyaşamını yitirdi

 

Polis, Adamto'nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor

Lefkoşa Küçükkaymaklı’da ikamet eden 20 yaşındaki Ameyo Jashsways Adamto, evinde ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında KüçükKaymaklı'da Üsküdar Sokak üzerinde, olay meydana geldi. Polis, Adamto'nun muhtemelen ısınmak için yakmış olduğu yakacaktan çıkan dumandan dolayı havasız kalarak yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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