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20 yıl sonra tutuklandı

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20 yıl önce işlediği “Emanetçi tarafından sirkat” suçundan tutuklanan M.B mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.
20 yıl sonra tutuklandı

Polis, zanlının Gönyeli’de bulunan bir restoranda garson olarak çalışırken, 17 Nisan 2006 tarihinde iş arkadaşından kullanmak  için emaneten aldığı 400 TL değerindeki Nokia marka 61-00 model cep telefonuna geri vermeyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının yine ayni tarihte  restoranda çalışan başka bir iş arkadaşından kullanmak için emaneten aldığı 350 TL değerindeki Nokia marka 62-30 model cep telefonunu da geri vermeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 22 Nisan 2006 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını belirtti.

Polis, zanlının 25 Haziran 2025 tarihinde Ercan havalimanında KKTC'ye giriş yapacağı esnada tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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