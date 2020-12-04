20 yıldır, kaybettiği eşinin oynadığı numaralarla kupon dolduran kadın lotoda büyük ikramiyeyi kazandı

Güney Avustralya eyaleti sınırlarındaki Happy Valley’de yaşayan, adı açıklanmayan kadın 30 Kasım’da, kuponu doldurduğu bayiye sonuçları kontrol etmeye gittiğinde kazandığını öğrendi.

Loto tahlihlisi, “Önce gazetemi satın aldım sonra da kuponuma ikramiye isabet etmiş mi diye kontrol ettirdim. ‘Bu ikramiyeyi biz ödeyemeyiz’ deyince önce idrak edemedim. Sonra anladım. Hala şaşkınım” dedi.

Bu numaraları 20 yıldır her hafta oynadığını söyleyen kadın şöyle devam etti: “Bu ikramiyeyi kaybettiğim eşime borçluyum. Neden bu numaralarını seçtiğini bilmiyorum ama sürekli oynardı. Herkes gibi bu yıl ben de çok zorluk çektim. Toparlanmam için çok işe yarayacak. Hatta daha fazlasına. İlk olarak 46 yıldır yaşadığım evime yeni demir parmaklık yaptırmak istiyorum.”