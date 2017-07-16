 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADarbe gecesini anlatan filmin yapımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

20 yıllık borular patladı, vatandaşın imdadına belediye yetişti

» »
20 yıllık borular patladı, vatandaşın imdadına belediye yetişti
Serdarlıya bağlı Gönendere bölgesinde 20 yıllık ishale hattı bugün yine patladı. Halkın ihbarı üzerine olay yerine giden Serdarlı Belediyesi çalışanları, hattın belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen tamir ederek vatandaşı mağdur olmaktan kurtardı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Olayı kişisel sosyal medya hesabından duyuran Serdarlı (Çatoz) Belediye Başkanı Salih Bayraktar, 20 yılı aşkın bir ömrü olan Gönendere ishale (ana su hattı) hatlarının bugün yine patlak verdiğini duyurdu.

Lacci mevkiinde patlayan su borusunun tamirini, sorumluluk dahilinde olmayan belediye çalışanları gerçekleştirdi.

Halkın susuz kalmasını engelleyen belediye emekçilerine ve ihbarda bulunan halka teşekkürlerini sunan Başkan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

://

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Enflasyon oranı son 9 yılın en yükseğinde!"16 Temmuz 2017 Pazar 12:41
  • Kan ver hayat kurtar...16 Temmuz 2017 Pazar 12:22
  • Kanatlı: “Dün gece Lefkoşe’yi gören var mı?”16 Temmuz 2017 Pazar 11:18
  • Lefkoşa'daki TC Büyükelçiliği önünde anma gecesi düzenlendi16 Temmuz 2017 Pazar 10:25
  • Akıncı'nın bilgilendirme toplantıları devam edecek...15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:03
  • Valizinde canlı mermi bulundu, tutuklandı!15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:48
  • "Doğal kaynaklar Kıbrıs halkına ait"15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:06
  • Dışarda çalışma yasağına 79 ihbar!15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00
  • Tarım Dairesi: Denetimden geçen tüm ürünler temiz çıktı14 Temmuz 2017 Cuma 16:58
  • Salamis yolu çağdaş yapıya kavuşuyor14 Temmuz 2017 Cuma 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti