20 yıllık borular patladı, vatandaşın imdadına belediye yetişti

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya
Olayı kişisel sosyal medya hesabından duyuran Serdarlı (Çatoz) Belediye Başkanı Salih Bayraktar, 20 yılı aşkın bir ömrü olan Gönendere ishale (ana su hattı) hatlarının bugün yine patlak verdiğini duyurdu.
Lacci mevkiinde patlayan su borusunun tamirini, sorumluluk dahilinde olmayan belediye çalışanları gerçekleştirdi.
Halkın susuz kalmasını engelleyen belediye emekçilerine ve ihbarda bulunan halka teşekkürlerini sunan Başkan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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