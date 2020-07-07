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200 bilim insanından DSÖ'ye çağrı: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşabildiğini kabul edin

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200 bilim insanından DSÖ'ye çağrı: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşabildiğini kabul edin
200 bilim insanından DSÖ'ye çağrı: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşabildiğini kabul edin

İki yüzden fazla bilim insanı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) çağrıda bulunarak koronavirüsün havada da yayılabileceğini tasdik etmesini istedi. Böyle bir karar pandemiyi durdurmak için alınan önlemlerde köklü değişikliğe gidilmesine yol açabilir.

Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan bir mektupta Avustralyalı ve Amerikan iki bilim insanı çalışmaların şüpheye yer bırakmayacak şekilde nefes verirken, konuşurken ve öksürüldüğünde havaya saçılan mikrodamlacıkların havada asılı kalmaya yetecek kadar küçük olabildiğini gösterdiğini vurguladı. Bu aslında insanların sosyal mesafeyi korusa bile belli şartlarda kapalı alanlarda kalmaları halinde bile risk altında olduklarını gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü uzun süredir Covid-19'un insanların hapşırdığında ve öksürdüğünde çıkardıkları büyük damlacıklar yoluyla bulaştığını ve bu damlacıkların havada asılı kalmadan yere düştüğünü savunuyor. Örgüt virüsün, ilk defa solunum cihazına bağlanan hastalar dışında, hava yoluyla bulaşma ihtimali olmadığını belirtiyor.

Pazartesi günü ajanstan yapılan açıklamada makaleden haberdar oldukları ve incelemelerin sürdüğü vurgulandı.

Farklı alanlardan 239 bilim insanının onayladığı mektupta hava yoluyla bulaşıp bulaşmamasında bağımsız olarak Covid-19'un ülkelerin önlemleri gevşetmesi ile tekrar hız kazandığına dikkat çekiliyor.

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