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200 bin kişi incelendi… Zayıf kişilerin kilo vermesi sağlıklarını etkiliyor

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Yapılan büyük çaplı bir araştırmaya göre, obez olmadığınız halde kilo vermeye çalışmanız yıllar sonra sağlığınıza gerçekten zarar verebilir.
200 bin kişi incelendi… Zayıf kişilerin kilo vermesi sağlıklarını etkiliyor

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma, obezite, kilo verme ve diyabet arasında çarpıcı bağlantılar buldu.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, büyük çaplı kilo verme diyetlerinin yalnızca “tıbbi olarak ihtiyacı olanlar” tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Araştırma sonucunda, halihazırda zayıf olup da üzerine 4,5 kg daha kilo kaybeden kişilerin, yoğun bir diyet uygulamayan akranlarına kıyasla, on yıl sonra Tip 2 diyabet riski daha yüksek çıktı.

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YAĞ ORANLARINI DA ETKİLEDİ

Sonuçlar ayrıca, sağlıksız diyetleri uygulayarak kilo veren zayıf kişilerin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde yağlanma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu gösterdi.

Sonuçların şaşırttığı çalışmada, uzmanlar 1988 ile 2017 yılları arasında toplanan 200.000 sağlıklı ABD vatandaşına ait verilere baktı. On katılımcıdan dokuzu kadındı.

10 yıl boyunca katılımcıların tıbbi kayıtlarını takip eden araştırmacılar, zayıf olup da aşırı diyetler yapan kişilerin yağ oranının daha da yükseldiğini buldular.

Ayrıca yüksek kilo kaybı yaşayan zayıf insanların, akranlarına göre Tip 2 diyabete yakalanma olasılıkları da yüzde 54’e kadar daha fazlaydı.

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