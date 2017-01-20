200 Bin TL talihlisi ikramiyesini aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 18 Ocak 2017 Çekilişi’nde “23922” numaralı bilete isabet eden 200.000TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Büyük ikramiye talihlisi ödülüne kavuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 18 Ocak 2017 Çekilişi’nde “23922” numaralı bilete isabet eden 200.000TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Piyangolar Birimi Mağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satılan bilete isabet eden ikramiye, KKTC Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu tarafından talihlisi adına Vakıflar Bankası Akdoğan şube müdürü Çetin İncirlili’ye teslim edildi.

28 Ocak 2017 çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL

Devlet Piyangosu, normal olarak her ayın 8, 18 ve 28’inde yani ayda üç kere şans dağıtmaya devam ediyor. Devlet Piyangosu’nun 28 Ocak 2017 tarihli çekilişinde büyük ikramiye 200.000 TL ve çıkana kadar çekilecek.