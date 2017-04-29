200 bin TL'nin sahibi belli oldu

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, “61669” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, “61669” numaralı bilete isabet etti. Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, tüm çekiliş sonuçlarına www.kktcpiyangolar.com internet adresinden ulaşılabileceği hatırlatıldı.