200 Bin TL’nin Talihlisi Aranıyor

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak 2019 tarihli çekilişte 200 bin TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığı ve devlet piyangosu bileti alanların biletlerini yeniden kontrol etmeleri ricasında bulunuldu.
200 Bin TL Lefkoşa'da
15 Ocak 2019 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi olan Mehmet Konar tarafından satılan "57801" numaralı bilete isabet etti.
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