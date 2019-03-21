200 polise FETÖ sorgusu, 6 polise ihraç!

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında ‘Fetö’ ile bağlantıları olduğu tespit edilen, aralarında 50’yi aşkın üst rütbeli, subay ve erlerinde bulunduğu polis listesi çıktı. Yenidüzen'den Devrim Demir'in haberien göre ‘Fetö‘ idari soruşturması kapsamında 200’ü aşkın polisin tek tek sorgulandı...

200’Ü AŞKIN POLİS SORGULANDI…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, ‘Fetö‘ idari soruşturması kapsamında 200’ü aşkın polisin tek tek sorgulandı...

ŞÜPHELİLER ÜST DÜZEY RÜTBELİ…

FETÖ soruşturmasında, iki polis müdürü, üç başmüfettiş, iki subay ve bir çavuşun yüksek derecede şüpheli konumunda olduğu öğrenilirken, ikisi subay 6 kişinin ihraç edildiği bilgileri geldi.

GÖZLER POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE…

Uzun bir süredir özel bir ekip tarafından soruşturulan şüpheliler ve haklarında ihraç kararı çıkan polislerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

detaylar Yenidüzen Gazetesi'nde