  • BIST 103.887
  • Altın 230,651
  • Dolar 5,4405
  • Euro 6,2032
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

200 polise FETÖ sorgusu, 6 polise ihraç!

» »
200 polise FETÖ sorgusu, 6 polise ihraç!
200 polise FETÖ sorgusu, 6 polise ihraç!

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun bir süredir yürütülen soruşturma kapsamında ‘Fetö’ ile bağlantıları olduğu tespit edilen, aralarında 50’yi aşkın üst rütbeli, subay ve erlerinde bulunduğu polis listesi çıktı.  Yenidüzen'den Devrim Demir'in haberien göre ‘Fetö‘ idari soruşturması kapsamında 200’ü aşkın polisin tek tek sorgulandı...

200’Ü AŞKIN POLİS SORGULANDI…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, ‘Fetö‘ idari soruşturması kapsamında 200’ü aşkın polisin tek tek sorgulandı...

ŞÜPHELİLER ÜST DÜZEY RÜTBELİ…

FETÖ soruşturmasında, iki polis müdürü, üç başmüfettiş, iki subay ve bir çavuşun yüksek derecede şüpheli konumunda olduğu öğrenilirken, ikisi subay 6 kişinin ihraç edildiği bilgileri geldi.

GÖZLER POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE…

Uzun bir süredir özel bir ekip tarafından soruşturulan şüpheliler ve haklarında ihraç kararı çıkan polislerle ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

detaylar Yenidüzen Gazetesi'nde

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Ormancılık Günü Basın Açıklaması21 Mart 2019 Perşembe 11:17
  • Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne yeni Başkan adayı21 Mart 2019 Perşembe 11:03
  • Dikkat elektrik kesintisi var!21 Mart 2019 Perşembe 10:09
  • Dikkat Sis Var!21 Mart 2019 Perşembe 09:28
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar21 Mart 2019 Perşembe 07:30
  • Son Dakika Haberi:Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!21 Mart 2019 Perşembe 00:09
  • Hasipoğlu'ndan Burcu'ya yanıt20 Mart 2019 Çarşamba 21:32
  • KTEÖS, TDP'yi ziyaret ettti20 Mart 2019 Çarşamba 20:33
  • Kıb-Tek ile KTMMOB protokol imzaladı20 Mart 2019 Çarşamba 20:32
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi20 Mart 2019 Çarşamba 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti