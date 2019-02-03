200 yaşındaki kayıp şehir, Güney Afrika bitki örtüsü altında keşfedildi

Arkeologlar, bir zamanlar 10.000'den fazla insana ev sahipliği yapan Johannesburg, Güney Afrika'nın eteklerinde kaybolan 200 yıllık bir şehir keşfettiler.

Arkeologlar, bir zamanlar 10.000'den fazla insana ev sahipliği yapan Johannesburg, Güney Afrika'nın eteklerinde kaybolan 200 yıllık bir şehir keşfettiler.

Kweneng adı verilen metropolün daha önce antik taş kulübe saçılması olduğu düşünülmüştü, ancak otuz yıl süren karmaşık araştırmalar sonunda 800 dönümlük bir şehir olduğunu ortaya koydu.