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200 Yeni Vaka 1 Vefat

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200 Yeni Vaka 1 Vefat
200 Yeni Vaka 1 Vefat

12 Aralık 2021 "Toplam 20.697 test yapıldı, 155'i yerel, 200 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 273 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir.

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

155 kişi ise yerel vakadır.

64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı

: Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45

Yerel Vaka Sayısı: 155

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020

Toplam Vaka Sayısı: 31.973

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7060

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 95.404

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