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200 yılı aşkın süre önce batan geminin enkazı bulundu

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200 yılı aşkın süre önce batan geminin enkazı bulundu
200 yılı aşkın süre önce batan geminin enkazı bulundu

Meksika’da, 200 yılı aşkın süre önce battığı tahmin edilen bir geminin enkazı bulundu.

Su altı arkeolojisi dalında uzman bir ekip, Quintana Roo eyaleti açıklarında batan geminin yerinin tespit edildiğini, enkazın incelendiğini açıkladı. 18’inci yüzyılın sonu veya 19’unu yüzyılın başında bir resife çarparak battığı düşünülen geminin enkazının fotoğraflarını paylaşan arkeologlar, gemiye, yerini belirleyen 80’li yaşlardaki balıkçı Manuel Polanco’nun adını verdi.

Enkazı fark eden Polanco’nun Meksika Ulusal Arkeoloji Enstitüsü’nü durumdan haberdar ettiği, 1960 ve 1970’lerde başka gemilerin bulunmasına da yardımcı olduğu belirtildi.

‘Kabus Resifi’ olarak da adlandırılan Chinchorro Bank’e çarptığı tahmin edilen Manuel Polanco, bölgede bulunan 17’nci gemi olarak kayıtlara geçti.

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