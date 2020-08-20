  • BIST 1.121
  • Altın 453,816
  • Dolar 7,3103
  • Euro 8,6531
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

200 yıllık saat zamana meydan okuyor

» »
Eskişehir’de, yaklaşık 200 yaşında olan duvar saati zamana meydan okuyor. Mekanik saatlerin atası olarak nitelendirilen ve bir eşi de Topkapı Sarayında olan porselen kadranlı duvar saati Antika Pazarında meraklısını bekliyor.
200 yıllık saat zamana meydan okuyor

İngiliz Edward Prior tarafından yaklaşık 200 yıl önce üretilmeye başlanılan ve mekanik saatlerin atası olarak nitelendirilen duvar saati aradan geçen senelere rağmen adeta zamana meydan okuyor. Antika Pazarında meraklısını bekleyen ve bir eşinin de Topkapı Sarayında olduğu belirtilen porselen kadranlı duvar saati, Sedat Coşkunoğlu tarafından 30 bin liraya satışa çıkarıldı.

saat2.jpg

Saat hakkında bilgi veren Koleksiyoner Aydın Oskaylar, “Bu duvar saati yaklaşık 1800’lü yılların başında Edward Prior tarafından yapılmış. El emeğiyle yapılan bir saat, porselen kadran var. Şuanda bu porseleni yapmak çok zor. Arka kısmındaki çarkları çok sağlam kalmış ve günümüze kadar 200 yılın üzerinde bir saat. Biraz bakım yapılırsa, gayet güzel çalışacak bir saat olur. Edward Prior, bu saatin babası sayılır. Daha sonra 1850’li yıllarda, oğlu George Prior’e bırakıyor. Bunların özelliği ise, çoğu el yapımıdır. Yani o tarihte bu çarkları el ile yapmak büyük maharet ve meziyet isteyen bir iş. Bu sanatı az çok duayenlerinden, onlarla güzel duvar ve cep saatleri başlangıcı var” ifadelerini kullandı.

Oskaylar, “Bu pazarda gerçek bir antika. Pazarın geneline baktığınız zaman antika saatlerden oluşuyor ama bu yeri ve özelliği ayrı olan bir saat. Hakikaten zor görülen, bazı müzelerde ortaya çıkıyor. Günümüze kadar gelmiş, tabi ufak tefek bakım istiyor ama günümüze kadar gelmesi büyük bir nimet diyebilirim. Daha düzgün ve daha çalışır vaziyette bakıma ihtiyacı var. Bu saatlerin fiyatları, 30 bin liradan başlar kalitesine göre daha bozuk olanlar 10-12 bin lira arasında satılıyor” dedi.

ssss-006.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü18 Ağustos 2020 Salı 19:15
  • E-sigaralar corona riskini arttırıyor18 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • Otomobillerde hava yastığı oyunu: İnsan hayatını riske atıyorlar18 Ağustos 2020 Salı 17:58
  • NASA, Dünya'nın Manyetik Alanındaki Çökmenin Büyüdüğünü Açıkladı18 Ağustos 2020 Salı 13:28
  • İşte masterchef'te ilk kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, bir kez daha gururlandırdı18 Ağustos 2020 Salı 08:02
  • 'Sosyal medyada duyulan haz ile madde bağımlılığındaki haz benziyor'17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:33
  • Club Q tepkiler üzerine sezona erken veda etti17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:47
  • Çevre Mühendisleri Odası:Deniz suyu analizlerinin takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:08
  • Şeyma Subaşı'nın partisine polis baskını17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:36
  • 16 Yaşındaki PUBG Bağımlısı Çocuk, Susuzluk ve Açlıktan Hayatını Kaybetti16 Ağustos 2020 Pazar 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti