2000 kadın konuştu… Menopoz, kadınlarda “korku ve belirsizlik” yaratıyor

Yapılan bir araştırma, on kadından sekizinin menopoza karşı "hazırlıksız" hissettiğini ortaya çıkardı.

18 ila 74 yaşları arasındaki 2.069 İngiliz kadın üzerinde yapılan çalışmaya göre, yüzde 80’i menopoza karşı hazırlıksız hissederken sadece yüzde 17’si vücutlarındaki belirti ve semptomları nasıl önleyeceklerini bildiklerini söyledi.

Yüzde 56’sı menopozdan beklentileri konusunda “korku dolu” olduklarını söylerken 18 ila 39 yaşındakiler arasında oran yüzde 71’e yükseldi.

Anket ayrıca, henüz menopoza girmemiş kadınların yüzde 63’ünün, semptomların son dönemlerden on yıl öncesine kadar ortaya çıkabileceğini fark etmediğini de ortaya koydu.

MENOPOZA GEÇİŞ SÜRECİ DE DİKKATE ALINMALI

Daily Mail’in haberine göre Dünya Menopoz Günü öncesinde, Harley Street tarafından yapılan çalışmada, kadınların önlemeye en çok istekli oldukları semptomlar terlemede artış (yüzde 51), yüz hatlarında sarkma (yüzde 38), kırışıklıklarda artış (yüzde 33) ve akne (yüzde 32 yüzde) çıktı.



Kadınlar ayrıca göz çevresindeki koyu halkalar, kuru, kaşıntılı veya kabarık cilt veya donuk ten konusunda endişeliydiler.

Anketin diğer bulguları, menopoza geçiş sürecindeki kadınların cilt ve vücut sorunları hakkında menopozdaki kadınlara göre daha fazla endişe ve stres yaşadıklarını içeriyordu, oran yüzde 60’a kıyasla yüzde 67 çıktı.

Harley Street estetik danışmanı Dr. Yusra Al-Mukhtar, “Cilt ve vücutta hangi belirtilerin önlenebileceğine dair bilgi ile farkındalık arasında bir boşluk olduğu açık. Farkındalık, güçlendirilmiş önleyici eylemlere yol açmalıdır” açıklamasında bulundu.