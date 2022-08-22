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2000 kadınla konuşuldu… Menopoz kadınların uyku süresini de kısaltıyor

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Bir araştırmaya göre, kadınlar menopoz nedeniyle yılda beş buçuk haftalık uykudan mahrum kalıyor.
2000 kadınla konuşuldu… Menopoz kadınların uyku süresini de kısaltıyor

Bir yatak firmasının yaptırdığı ve 2000 kadından oluşan ankete göre, menopoza girenlerin yaklaşık üçte ikisi uyku bozukluğundan muzdarip durumda.

Bu kadınlar gece ortalama 2,7 kez uyanıyor ve gece terlemesi, uykusuzluk, kalp çarpıntısı gibi çeşitli sorunlar yaşıyorlar. Bu, yıl boyunca 5,5 hafta, gece başına da iki saat 36 dakika kaybetmekle eşdeğerdir.

Semptomların sonlanma süresi kadınlar arasında değişir, ancak ortalama olarak yaklaşık dört yıldır, menopoz dönemi boyunca beş aydan fazla kaçırılan uykuya ek olarak.

GECE TERLEMESİ, UYKUSUZLUK, ÇARPINTI…

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, hormon seviyelerindeki değişikliklerin uyku bozukluklarına neden olabileceği konusunda uyarırken, “kısır bir döngüde uyku bozuklukları da hormon seviyelerini değiştirebilir” diyor.

Anket, menopozdaki kadınların yüzde 82’sinin vücut ısısı sorunlarından muzdarip olduğunu, yüzde 61’inin gece terlemesi yaşadığını, yüzde 41’inin uykusuzluk çektiğini ve yüzde 23’ünün kalp çarpıntısı yaşadığını buldu.

Sonuç olarak, anketi yapan yatak firması Silentnight, kadınların üçte ikisi gün içinde normalde olduğundan daha yorgun olduklarını söylüyor.

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