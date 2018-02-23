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CANLIBaşbakan Tufan Erhürman Basın toplantısı düzenliyor.. CANLI Aktarıyoruz

2000 VATANDAŞLIK İNCELENECEK

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2000 VATANDAŞLIK İNCELENECEK
24 Şubat 2018 tarihli Detay Gazetesi...

“ÖNCELİKLİ İNCELENME SON DÖNEMDE YAPILAN  2 BİN CİVARINDAKİ VATANDAŞLIK”
Başbakan Tufan Erhürman dün düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, vatandaşlık konusunda öncelikli incelenmenin son dönemde yapılan 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlıklarla ilgili olacağını söyledi. Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz, vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmeleri de kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

“VATANDAŞLIK DA İDARİ BİR İŞLEM…
” Yurttaşlık konusunda açıklamalarda bulunan ve bu konuda hukuki bilgi veren Başbakan, yurttaşlığın idari işlem olduğunu, idari işlemlerin ağır bir hukuki sakatlık veya hile içermediği durumlarda 75 gün içinde geri alınabileceğini, vatandaşlıkların da bu hukuki çerçevede değerlendireceğini söyledi.

"İLK DEFA VATANDAŞ OLANLAR ÖNLERİNDEKİ İLK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK”
Düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Erhürman şunları aktardı: “Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak.  İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde üst düzey kamu görevlisi açısından henüz ihtiyaç giderilmedi. ”

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