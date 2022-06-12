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2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı

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130 yıldır müzede duran tabletin bir tür mezuniyet belgesi olduğu anlaşıldı.
2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı
Tablette askeri eğitim alan genç erkeklerin listesi bulundu

Mermer tabletin üzerinde, İskoçya Ulusal Müzesi’nde bulunduğu 130 yıl boyunca kayda değer bir araştırma yapılmamıştı.

 

Araştırmacılar bir süre önce tableti yeniden ele aldı ve bir çeviri yaptı. Eski Yunanca yazıtın askeri eğitim alan bir grup genç erkeğin mezuniyet listesi olduğu ortaya çıktı.

Çeviri, Manchester Üniversitesi’nden Peter Liddel’ın editoryal komitesinde olduğu Attic Projesi’nde yayınlandı.

ABD’de kamu yayıncılığı yapan prestijli yayın organı NPR’a konuşan Liddel, tabletle ilgili “İskoçya’daki az sayıdaki yazıttan biri, bu yüzden kesinlikle heyecan verici” dedi.

 

Listede 31 isim yer alıyor. Bazılarının, ismin kısaltması olduğu düşünülüyor. Theogas (Theogenes) Dionysas (Dionysodoros) gibi.

İsim kısaltmalarının resmi durumlarda kullanılmayacağı varsayılarak, belgenin mezunlar arasındaki samimiyeti yansıttığı tahmin ediliyor. Sınıfın tamamının 100 civarında erkekten oluştuğu, tabletteki listenin sınıfın bir kısmını kapsadığı da araştırmacıların tahminleri arasında.

Yazının sonundaki ‘Sezar’ ile 41-54 yılları Antik Roma İmparatorluğu’nu yöneten Claudius kastediliyor.

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