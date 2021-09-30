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200’den fazla kişide görüldü… Sırbistan’daki CIA ajanında Havana sendromu

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ABD’li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan ‘Havana sendromu’ vakalarına bir yenisi daha eklendi.
200’den fazla kişide görüldü… Sırbistan’daki CIA ajanında Havana sendromu

ABD’li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan ‘Havana sendromu’ vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Avusturya, Almanya, Hindistan ve Vietnam’ın ardından bu kez Sırbistan’da bir CIA ajanında Havana sendromu görüldü. Direkt enerji saldırı sonucu olduğuna inanılan durum sonrası ismi açıklanmayan ajanda, baş ağrıları, mide bulantısı, çınlama sesleri gibi semptomlar ortaya çıktı. Durumun tespit edilmesi üzerine CIA ajanı ülkesine geri gönderildi.

‘GÜVENLİ VE GEÇERLİ SAĞLIK RAPORLARI’

Bugüne dek 200’den fazla ABD’li yetkilide ortaya çıkan sendromu yorumlayan Georgetown Üniversitesi’nden nöroloji uzmanı Prof. Dr. James Giordano, “Son 60-90 günde birden fazla rapor edilen vaka oldu. Bunlar güvenilir ve geçerli sağlık raporları” ifadelerini kullandı.

Denizaşırı ülkelerdeki ABD’li yetkililerde ortaya çıkan bu durum ülkede tartışma yaratırken, Kongre’den Havana sendromu geçiren kişilerin tedavisi için bütçe ayrılmasına yönelik karar geçtiğimiz hafta çıktı.

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