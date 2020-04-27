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200'den Fazla Kübalı Doktor Covid-19'la Mücadele İçin Güney Afrika'ya Gitti

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200'den Fazla Kübalı Doktor Covid-19'la Mücadele İçin Güney Afrika'ya Gitti
200'den Fazla Kübalı Doktor Covid-19'la Mücadele İçin Güney Afrika'ya Gitti

200’den fazla Kübalı doktor, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardım etmek için Güney Afrika’ya gitti.

Güney Afrika, Küba’ya tıbbi malzeme bağışı taşıyan bir uçak göndermişti.

Kübalı doktorlar da aynı uçakla Güney Afrika’ya gitti.

'KÜBA'NIN SALGIN KONUSUNDA UZMAN BİR DOKTOR ORDUSU VAR'

AFP haber ajansına konuşan California Holy Names Üniversitesi'nden Kübalı Profesör Arturo Lopez-Levy, "Bu yüzyılın başından bu yana bir salgın ihtimali hakkında konuşuyorduk. Küba'nın bu ihtimale karşı hazırlıklı doktor ordusu var" dedi.

Küba'da 1950li yıllardaki devrimden bu yana, ücretsiz sağlık hizmeti erişimi ve eğitim sosyalist adanın temel taşlarından ikisini oluşturuyordu.

Lopez-Levy, "Soğuk Savaş'ın sonunda Küba kapasitesini geliştirdi, dolayısıyla dış politikasında çok önemli bir araç haline gelmesi mantıklı" dedi.

Küba'nın Covid-19 ile mücadele için şimdiye kadar doktor, hemşire, sağlık çalışanı gönderdiği ülkeler arasında İtalya, Andora, Venezuela, Nikaragua, Grenada, Suriname, Jamaika ve Belize de var.

Küba, Covid-19’la mücadele için 22 ülkeye yaklaşık 1.200 sağlık çalışanı göndermiş durumda.

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